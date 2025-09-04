La Diputación reúne al Consejo de Alcaldes para abordar las ayudas a municipios con "escucha activa"

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha convocado este jueves en su sede de Presidencia, en el Palacio de Niñas Nobles, en el centro de la capital granadina, al Consejo Provincial de Alcaldes, con el que el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, del PP, ha explicado que ha abordado los diferentes programas que engloban ayudas a municipios desde un ejercicio de "escucha activa".

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha explicado que en este órgano están representados los municipios y "todos los partidos políticos que tienen alcaldía en la provincia" incluidos independientes, y que en la reunión de este jueves se ha informado principalmente "de las acciones de las convocatorias que ha tenido la Diputación en los últimos meses",

Ha destacado también la convocatoria del plan de inversión en los anejos o la convocatoria para implementar acciones para combatir el virus del Nilo, haciendo hincapié en las iniciativas de la Delegación de Reto Demográfico. El Consejo de Alcaldes en esta línea da "una visión real de lo que ocurre en la provincia".

El orden del día de la reunión, consultado por Europa Press, ha incluido, con la información sobre el programa provincial especial 2025 de inversiones en municipios y entidades locales autónomas para núcleos distintos del principal y de los asuntos interés de Reto Demográfico, otros relativos a la Delegación de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, y sobre la concesión del programa 'Cuenta conmigo' de la de Bienestar Social, Igualdad y Familia.