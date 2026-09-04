La Diputación valora la gran repercusión de la disputa de las etapas de La Vuelta en la provincia de Granada

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, en el corte de cinta de la etapa número 13 de La Vuelta con salida en Almuñécar y meta en Loja. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha destacado la gran repercusión que supone para la provincia de Granada la disputa de varias etapas de La Vuelta, así como el efecto positivo de estas "al suplir el vacío" que dejan las recientemente anunciadas cancelaciones turísticas de reservas por causa de la serie sísmica.

Escobedo, que en la mañana de este viernes ha participado de la salida de la etapa número 13 en Almuñécar junto al alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha destacado en declaraciones a Europa Press que el ambiente vivido en la ciudad costera ha sido de "auténtico disfrute" para los muchos aficionados granadinos de todas las edades "con el pueblo lleno".

"Estamos ante un hito histórico", ha dicho Escobedo sobre la disputa de esta y otras etapas de La Vuelta en Granada, marco en el que ha destacado "la campaña publicitaria gratuita" que supone la emisión de la señal audiovisual de la prueba ciclista que se puede ver en 150 países del mundo, y con un interés en el ámbito puramente deportivo "por estar más igualada que nunca" tras la caída del favorito, Tadej Pogacar.

Cuestionado por el efecto de La Vuelta en la provincia cuando Granada aún está pendiente de los efectos de los terremotos, Eric Escobedo ha señalado que la prueba ciclista "ha venido a suplir ese vacío que han dejado los terremotos a nivel turístico". Además, ha señalado como La Vuelta viene siendo líder nacional de audiencia en televisión.

"La de este viernes y las dos etapas que quedan por disputar en Granada suponen disponer de una campaña de marketing gratuita con esas imágenes tan bonitas que saca La Vuelta de todos los enclaves turísticos que tiene la provincia", expone el diputado de Deportes, que ha subrayado que la etapa 20 del 12 de septiembre, que se centrará en La Calahorra, con su castillo, y la última etapa, el domingo 13, en Granada capital.

ALMUÑÉCAR, CON EL CICLISTA LOCAL CARLOS RODRÍGUEZ

Almuñécar ha vivido una "jornada histórica" este viernes con la salida de la decimotercera etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026. Desde primera hora, el ambiente deportivo se ha dejado sentir en distintos puntos de la localidad, especialmente en el entorno del Estadio Municipal Francisco Bonet, zona de la salida, y en el paseo Blas Infante, donde han ido llegando los equipos a lo largo de la mañana.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, miles de aficionados se han acercado para vivir de cerca este acontecimiento y arropar a los corredores, con un apoyo muy especial al ciclista almuñequero Carlos Rodríguez Cano.

"Hoy es un día histórico para nuestro municipio. Por primera vez La Vuelta Ciclista a España sale desde Almuñécar y eso nos permite mostrar nuestro municipio fuera de nuestras fronteras, a través de una carrera internacional que lleva la imagen de nuestra ciudad a cientos de países", ha señalado el alcalde, Juan José Ruiz Joya.

El regidor ha destacado además que esta jornada tiene un significado todavía más especial por la presencia de Carlos Rodríguez en el pelotón. "Es un día de mucho orgullo porque está nuestro paisano, Carlos Rodríguez, al que le deseamos mucha suerte. Hemos podido comprobar cómo la gente estaba apoyándolo y animándolo. Almuñécar estaba con él", ha dicho.

Además, el regidor ha puesto en valor la unión entre deporte, turismo y promoción del municipio que supone la celebración de esta etapa. "Hoy se une el deporte, el turismo y el orgullo de tener al León de Almuñécar entre esos casi 200 ciclistas que componen el pelotón de La Vuelta Ciclista a España".

Carlos Rodríguez, por su parte, ha agradecido públicamente el cariño recibido por sus vecinos y aficionados durante esta jornada, en la que el corredor sexitano ha podido disputar una etapa de La Vuelta con su localidad natal como punto de partida.

CON META EN LOJA

La decimotercera etapa de La Vuelta, entre Almuñécar y Loja, cuenta con un recorrido de 192,8 kilómetros y está catalogada como una jornada de media montaña. Tras la salida neutralizada desde Almuñécar, el pelotón ha afrontado la salida lanzada en la N-340 en dirección a Motril, pasando posteriormente por Salobreña y Los Guájares antes de adentrarse en un recorrido que atraviesa distintos municipios de la provincia de Granada.

A lo largo de la jornada, los corredores afrontan tres puertos puntuables: Venta de la Cebada, de primera categoría, con 14 kilómetros de ascensión al 5,1 %; Alto del Legionario, de tercera categoría, y el Puerto de Granada, de segunda categoría, antes de encarar los últimos kilómetros hacia la meta situada en Loja.

El diputado de Deportes, Eric Escobedo, ha celebrado el hecho de que la meta en la ciudad de Loja tiene lugar en una jornada festiva en la localidad. "La gente va a estar en la calle disfrutando del deporte, de los corredores, y también va a aumentar el número de pernoctaciones gracias a todas las personas, de organización y aficionados" que mueve la prueba ciclista, ha dicho.