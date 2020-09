Diputado de Adelante califica de un "ataque" a la confluencia el manifiesto firmado por 800 cargos

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía en el Parlamento Nacho Molina ha calificado de un "ataque" a la confluencia el manifiesto firmado por cerca de 800 cargos públicos de candidaturas de Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos Andalucía titulado 'Tiempos de unidad: una confluencia democrática y plural por el bien del pueblo andaluz'.

"Es una situación cuanto menos anómala", según ha indicado Nacho Nolina, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, recalcando que esa manifiesto "no habla de unidad, sino que ataca duramente y sin motivo a algunas de las organizaciones políticas de la confluencia".

"Somos muchos los compañeros que no tenemos militancia en otra organización que no sea Adelante Andalucía. Yo no estoy en Izquierda Unida ni en Anticapitalistas ni en Primavera Andaluza ni en Podemos", ha indicado.

Ha añadido que ese documento le parece "un falta de respeto importante a mucha gente que está apostando por un proyecto político en el que hace dos años pusimos muchísimo corazón, cabeza e ilusión".

En su opinión, los principios que inspiraron la coalición y el proyecto Adelkante Andalucía son los que "tenemos que defender y que tienen que ver con la independencia política y con construir una propuesta política andaluza tremendamente defensora de los derechos de esta tierra".