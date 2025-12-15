Carolina España destaca el respaldo de la Junta a la labor social en las Postales de Navidad de Diario SUR

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en el acto de las Postales de Navidad de Diario SUR. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado el respaldo de la Junta de Andalucía a la labor social, destacando que "la administración debe ser útil y no hay mayor utilidad que tender la mano a quienes ayudan a los demás".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de las Postales de Navidad de Diario SUR, un encuentro que alcanza su 31ª edición y que ha contado con la participación de 23 artistas malagueños, encargados de dar forma a las postales de esta campaña solidaria navideña, así como con el reconocimiento a diversos colectivos sociales que trabajan con las personas más vulnerables.

En este contexto, España ha subrayado que "la solidaridad de los malagueños no es algo puntual, sino una forma de ser, parte de nuestra identidad", y ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el apoyo a la labor social.