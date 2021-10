Diputado procedente de Adelante afea a IU que no dijo "nada" de la "anomalía contable" del alquiler de pisos al saberla

Archivo - El diputado no adscrito, Nacho Molina,en una foto de archivo en el Pleno del Parlamento.

El parlamentario no adscrito Nacho Molina, uno de los nueve diputados que fueron expulsados el año pasado del entonces denominado grupo Adelante Andalucía --actualmente Unidas Podemos por Andalucía-- ha lamentado este viernes que desde IU, coalición que controla actualmente dicho grupo, no les dijeran "absolutamente nada" a los ahora diputados no adscritos de la "anomalía administrativa o contable" relativa al pago de alquiler de pisos compartidos con la asignación del grupo parlamentario pese a que la Intervención General del Parlamento lo comunicó inicialmente "en junio".

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Nacho Molina se ha pronunciado así en relación al informe de fiscalización de la contabilidad específica de las subvenciones de los grupos parlamentarios realizado por la Intervención General del Parlamento de Andalucía correspondiente al año 2020, que, en relación al entonces grupo Adelante Andalucía --ahora Unidas Podemos por Andalucía--, avisa de una posible "incompatibilidad" respecto al gasto destinado al arrendamiento de dos pisos en Sevilla destinados al alojamiento de diputados del grupo para el cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta que la Cámara "abona regularmente a sus miembros indemnizaciones para tal fin".

Preguntado por este asunto del arrendamiento de pisos con dinero de la asignación del grupo, Nacho Molina ha argumentado que esto "pasó probablemente porque en la decisión que en su momento se adoptó para imputar gastos determinados al grupo parlamentario, el equipo económico que teníamos entonces en el grupo asignó una serie de gastos, entre ellos éste, de alquiler de dos viviendas".

El diputado, representante de Adelante Andalucía, la marca política cuya "refundación" abandera Teresa Rodríguez tras la ruptura de Podemos e IU con Anticapitalistas y fuerzas andalucistas con las que concurrieron juntos en las elecciones autonómicas de 2018, ha defendido que el alquiler de dos pisos supone "un costo infinitamente menor que pagar hoteles".

En esa línea, ha subrayado que ocho de los once diputados actualmente no adscritos tras salir del grupo Unidas Podemos por Andalucía "son de fuera de Sevilla capital y pernoctaban" en la capital hispalense por su labor de parlamentarios, y "nos pareció mucho más razonable alquilar dos viviendas" para su alojamiento.

"COMETIMOS UN ERROR"

En todo caso, Nacho Molina ha asumido que los ahora diputados no adscritos "cometimos ese error, y se asume esa responsabilidad e imputación indebida de un gasto que no debía estar en el grupo parlamentario".

No obstante, ha remarcado que ese "error" se detectó "en junio aunque ha salido ahora" publicado, y los diputados no adscritos han "tenido conocimiento" del mismo "anteayer", el pasado miércoles, cuando "saltó a prensa el informe definitivo de la Intervención General" del Parlamento "en el que se detectaba que ese gasto no podía ser imputado en la contabilidad del grupo parlamentario", ha abundado.

En esa línea, Nacho Molina ha incidido en que "desde IU se tenía conocimiento de esa anomalía administrativa o contable desde que le informa previamente la Intervención General en junio, y a nosotros --los diputados no adscritos-- no se nos dice absolutamente nada", de modo que "se deja pasar el tiempo", durante el que "los compañeros hacen uso de las viviendas" cuyo alquiler, según ha continuado el parlamentario, "para facilitar el funcionamiento, se pagaba desde el grupo y luego desde las retenciones de los parlamentarios se compensaban esos gastos".

Nacho Molina ha considerado "enormemente triste" encontrarse "con esta situación" cuando IU la conocía "desde hacía ya tres meses". Así, ha subrayado que "el propio informe de la Intervención General, al que no hemos tenido acceso oficialmente", pero que "hemos podido ver a través de otros compañeros de otros grupos parlamentarios que nos lo han facilitado", "se les comunicó en el mes de junio" a los actuales responsables de Unidas Podemos por Andalucía, y "las alegaciones que presentó el grupo parlamentario hoy en manos de IU contenían varias cuestiones relacionadas con ese informe previo, pero no decían absolutamente nada del tema de la vivienda".

Según ha zanjado Nacho Molina, "una llamada de teléfono hubiera solventado esto en un minuto para reconocer el error y pasar a abonar esos gastos con cargo a la contabilidad de Adelante Andalucía y no del grupo parlamentario".