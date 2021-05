Diputados afines a Teresa Rodríguez afean a Vox su "poca responsabilidad" con la "fundamental" Ley andaluza de Salud

La parlamentaria andaluza no adscrita Ángela Aguilera en rueda de prensa.

La parlamentaria andaluza no adscrita Ángela Aguilera en rueda de prensa. - DIPUTADOS NO ADSCRITOS

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza no adscrita Ángela Aguilera, una de los nueve diputados expulsados de Adelante Andalucía el pasado mes de noviembre, entre quienes también figura quien presidía el grupo, Teresa Rodríguez, ha criticado este miércoles la "muy poca responsabilidad" que, en su opinión, está mostrando Vox en relación a una ley "a todas luces necesaria" en el contexto actual de pandemia como la de Salud Pública de Andalucía.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Ángela Aguilera ha defendido que es "fundamental que haya consenso de todas las fuerzas políticas para sacar adelante" la reforma de dicha ley "a todas luces necesaria ante la incertidumbre que se sigue planteando desde el punto de vista de la pandemia Covid".

Después de que Vox haya anunciado que no va a facilitar la reforma por lectura única de dicha ley que el Gobierno andaluz quiere modificar, la diputada no adscrita ha considerado que "no es momento de hacer política partidaria y partidista", y ha criticado que "Vox está siendo muy poco responsable y prudente respecto a la puesta en funcionamiento de una ley necesaria para la seguridad de todos los andaluces".

También ha indicado que desde el grupo de parlamentarios no adscritos expulsados de Adelante quieren aportar su "pequeño grano de arena" en relación a la reforma de esta ley, y al respecto ha detallado alguna de las propuestas que plantean al respecto.

Así, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada que plantea la reforma para decretar el cierre perimetral de municipios, de 1.000 casos de contagio por cada 100.000 habitantes, le parece a estos diputados "excesivamente alta", y "debería poder modificarse siempre bajo criterio científico y epidemiológico".

De igual modo, los diputados no adscritos consideran "un error" que se plantee en esta modificación "la posibilidad de restricciones conforme a los distritos sanitarios, siguiendo la senda en ese sentido del Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso", porque "un distrito sanitario es un distrito administrativo, en ningún modo epidemiológico", según ha advertido Aguilera.

De igual modo, los diputados no adscritos procedentes de Adelante entienden que, a la hora de tomar decisiones como el confinamiento de municipios a partir de esta ley, "el consejero de Salud no puede ser exclusivamente el competente", y "en todo caso tendría que ser, de forma análoga a como se toma en el estado de alarma, a través del propio Parlamento de Andalucía", que es donde se debe adoptar "cualquier resolución que se pueda tomar respecto a la situación epidemiológica" en la comunidad autónoma "después del estado de alarma", según ha defendido Ángela Aguilera.