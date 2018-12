Diputados constituyentes reconocidos por el Día de la Constitución piden que no vuelvan "las dos Españas"

Publicado 05/12/2018 17:21:19 CET

Cinco de los diputados y senadores cordobeses en las Cortes Generales que gestaron y votaron la Constitución en 1978, Carmelo Casaño (UCD), Rafael Vallejo (PSOE), Manuel Gracia (PSOE), José Javier Rodríguez Alcaide (UCD) y Emilio Fernández (PSOE), que han sido reconocidos en la celebración este miércoles del Día de la Constitución en Córdoba, han pedido que no se vuelva a "las dos Españas".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas previas a dicho acto en la Subdelegación de entrega de los XIII Premios 'Plaza de la Constitución', Carmelo Casaño ha expresado el deseo de que, "en estos momentos, en los que se ve una cierta resurrección de las dos Españas, esto quede en nada porque las dos Españas les han costado a este país mucho dolor a lo largo de su historia", añadiendo que la actual Constitución es "la mejor que ha tenido España a lo largo de su historia y, con mucha razón, se la llamó la Constitución de la Concordia".

En este mismo sentido y por su parte, el socialista Manuel Gracia ha señalado que, con "una sociedad en la que primen el frentismo, el cainismo y el revanchismo no vamos a seguir avanzando", de forma que "el progreso de España tiene que hacerse siempre buscando aquello que nos une y no lo que nos separa", lo cual "es la gran lección" que ofrece la Constitución de 1978, pues "el consenso" del que surgió "ha permitido que España haya progresado y avanzado económica, social, cultural y cívicamente como no lo había hecho en toda su historia".

Por su lado, el también socialista Rafael Vallejo ha recordado la "gran emoción" que le produjo que en el Congreso de los Diputados, tras la aprobación hace 40 años de la Constitución y en "una especie de apoteosis, al final y una a una, se refirieron todas las leyes franquistas que quedaban derogadas", lo cual supuso "enterrar una España de enfrentamiento, de dificultades" y también "a la dictadura, para consensuar y conseguir una democracia".

El que fuera diputado de UCD, José Javier Rodríguez Alcaide, por su parte, ha recordado su experiencia académica en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, entre otros países, y se ha referido a como, ya antes de la muerte de Franco, "los vientos de fuera de España eran favorables" para que el país recuperase la democracia, "y supimos escucharlos y aprovecharlos", razón por la que ha recomendado "a los jóvenes" que también ahora "huelan los vientos del exterior, para ver hacia dónde van, para no cometer errores", pidiéndoles que tengan "cuidado" con los vientos "que vienen del Pacífico o del Atlántico inferior".

Finalmente, Emilio Fernández, histórico dirigente de UGT-Córdoba y diputado de las Cortes Constituyentes por el PSOE, ha subrayado el papel jugado por el movimiento obrero para "defender" la Constitución de 1978, pues fue precisamente "la clase trabajadora" la más beneficiada, con el reconocimiento de los sindicatos y de sucesivos derechos para los trabajadores, que ahora, según ha lamentado, se está perdiendo, con "contratos de ocho horas (reales) de las que se cobran dos".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, tras manifestar en su discurso que la Constitución de 1978 "dio paso a lo que hoy se reconoce como 40 años de prosperidad, libertad y democracia", ha añadido que también "es un síntoma de madurez democrática considerar nuestra Carta Magna como un texto vivo, capaz de ser cuidada mediante nuevos consensos que den lugar a reformas adaptadas a la España de un nuevo siglo".

En este sentido, ha dicho que "hoy en día nuestra sociedad necesita una Constitución que mire a Europa, que culmine nuestro modelo territorial fortaleciendo las estructuras autonómicas, salvaguardando la igualdad entre los españoles y reconociendo la diversidad territorial; que atienda al medio ambiente y a la transición ecológica, y a la igualdad entre hombres y mujeres; que garantice y salvaguarde un mínimo para garantizar la cohesión social, y que mire a las nuevas tecnologías y que se adapte a nuevas estructuras de participación ciudadana".

"En definitiva --ha proseguido-- necesitamos una constitución que al igual que hicieron los ponentes hace más de 40 años fije sus metas en el horizonte sin miedo, con ilusión y con mucha esperanza en nuestro futuro, que tenga claro los retos a los que nos enfrentamos y que sepa hacer de balanza de nuestras desigualdades" y, para eso, "es necesario retomar ese consenso constitucional que culminó en nuestra Carta Magna, para lograr reformas que sigan consolidando y mejorando nuestra democracia", siendo, por tanto, "tiempo de levantar la cabeza, no pensar en el corto plazo y tener la suficiente altura política".

Además del reconocimiento a todos los diputados y senadores cordobeses en las Cortes Constituyentes, con la asistencia de los cinco ya mencionados, en el acto celebrado en la Subdelegación se han entregado los XIII Premios 'Plaza de la Constitución 2018' a la Mesa de Coordinación para Atención a Inmigrantes en Córdoba, que se creo el pasado verano, ante la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas, con el fin de diseñar un protocolo de actuación para la atención y acogida a estas personas en la provincia.

En dicha mesa están presentes Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Córdoba, la Comisaría Provincial de Policía Nacional, la Jefatura de la Policía Local y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno. Además, se ha contado con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil. Todos ellos "trabajaron a contrarreloj para diseñar un protocolo que, atendiendo a la definición social de nuestro Estado, hiciera posible atender a ese contingente garantizando la dignidad humana de las personas inmigrantes".

También han recibido un reconocimiento especial por su labor en la actualización y avance de los derechos de las mujeres, las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a este colectivo con una especial especialización y sensibilización, es decir, las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y los Equipos de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil.

Igualmente, se han entregado banderas nacionales a distintas instituciones, entidades y colectivos, como el Colegio Séneca, la Cooperativa Vitivinícola Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Córdoba, el Colegio de Educación Infantil y Primaria La Aduana, la Agrupación de Cofradías de Lucena y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba.