Diputados de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante guardan un minuto de silencio antes del Pleno por el "genocidio" en Gaza

Diputados del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante guardan un minuto de silencio en el Parlamento andaluz por el "genocidio" de Gaza. - PSOE-A

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han guardado este miércoles, 24 de septiembre, un minuto de silencio antes del Pleno que se celebra en horario de tarde en la Cámara andaluza por el "genocidio" israelí en Gaza.

Además, los diputados han secundado una declaración conjunta de rechazo a "lo que está ocurriendo en Gaza" que no ha sido declaración institucional porque no ha contado con los apoyos de los otros dos grupos parlamentarios andaluces --PP-A y Vox--, según han apuntado a Europa Press fuentes socialistas, que han remarcado que es la segunda vez consecutiva que los diputados de los grupos de izquierda han guardado un minuto de silencio antes del Pleno del Parlamento --ante el edificio del salón de plenos-- por esta situación.

La declaración que han pactado estos grupos sostiene que "lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra", sino "una aniquilación, un genocidio, lento, sistemático, despiadado", y tampoco es "un conflicto entre iguales", ya que "una de las partes --en alusión al Estado de Israel-- controla el agua, la electricidad, los alimentos, los cielos y los pasos fronterizos".

CONTRA LA "EQUIDISTANCIA"

Los grupos que suscriben esta declaración sostienen que, en este escenario, "intentar quedar bien con todos no es neutralidad", sino "cinismo", y "la equidistancia no es prudencia", sino "indecencia", y Andalucía, "como parte" del Estado español, "tiene también una responsabilidad" que "no es menor", porque "esta tierra sabe lo que es la injusticia, y sabe también lo que es ponerse en pie".

En esa línea, la declaración pactada por PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía aboga por una "condena" del Parlamento de Andalucía, "de forma firme y sin rodeos", del "genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra la población civil en Gaza", y que exija "un alto el fuego inmediato, permanente y verificable".

Además, insta al Parlamento a rechazar, "con claridad, la narrativa equidistante que pretende repartir culpas en una situación de violencia profundamente desigual", y a apoyar "que el Gobierno de España redoble sus esfuerzos diplomáticos ante la Unión Europea y las Naciones Unidas para lograr el fin de las hostilidades, facilitar la entrada de ayuda humanitaria y garantizar la protección de la población palestina".

Otras propuestas del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante mediante esta iniciativa, consultada por Europa Press, consisten en instar al Gobierno de España "a que rompa todo tipo de relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con el Estado de Israel", así como en reclamar "la apertura de investigaciones internacionales independientes sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que se depuren responsabilidades ante los tribunales competentes".

El documento también plantea apoyar que la Junta de Andalucía, "dentro de sus competencias, refuerce el respaldo a las organizaciones humanitarias operantes en Gaza, garantizando eficacia, transparencia y la solidaridad que nos define", así como respaldar "la puesta en marcha de campañas de sensibilización y educación para la paz, especialmente en centros educativos, con el fin de formar generaciones comprometidas que no miren hacia otro lado ante el sufrimiento".

Finalmente, los diputados del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante proponen que dicha declaración se traslade "al Gobierno de España, al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno", porque "no hay paz que valga sin justicia, y porque, frente al dolor de los inocentes, Andalucía no se calla", según concluye sentenciando el documento.