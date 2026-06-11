Diputados de Vox, Adelante y Por Andalucía incluyen añadidos en sus juras o promesas de acatar Constitución y Estatuto

Diputados del Parlamento andaluz en la sesión constitutiva de la XIII legislatura. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 109 diputados electos del Parlamento andaluz han tomado posesión de sus escaños este jueves tras jurar o prometer acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en el transcurso de la sesión constitutiva de la XIII legislatura, que se ha celebrado en la sala 'Alberto Jiménez Becerril' de la Cámara autonómica, que ha servido de espacio alternativo al Salón de Plenos, actualmente en obras de restauración.

Algunos de los diputados --de los grupos de Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han introducido alteraciones en la fórmula del acatamiento, que en principio se limita a que cada representante jure o prometa por su "conciencia y honor desempeñar fielmente el cargo" de diputado o diputada del Parlamento de Andalucía y "acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Siguiendo lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los diputados han sido llamados individualmente y por orden alfabético de su primer apellido desde la Mesa del Parlamento recién constituida para jurar o acatar la Constitución y el Estatuto, ante un atril situado debajo de la mesa presidencial del salón donde se ha celebrado el Pleno.

En algunos casos, desde la presidencia del Parlamento se ha advertido a los diputados de la presencia de un escalón que podía provocar tropiezos entre sus señorías al acudir a prestar su juramento o promesa.

En general, los 53 diputados del PP-A --también su presidente, Juanma Moreno-- han coincidido en optar por la fórmula del juramento para acatar ambas normas fundamentales, mientras que entre los 28 parlamentarios del PSOE-A se han decantado por la promesa, incluida su portavoz, María Jesús Montero, que ha formalizado este jueves su salida del Congreso de los Diputados, donde ocupaba un escaño por la provincia de Sevilla cuya baja se ha hecho ya efectiva.

Por su parte, la quincena de diputados de Vox ha optado por la fórmula del juramento, si bien han añadido la coletilla de "y siempre por España" al concluir su intervención, tras comprometerse a acatar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Entre los ocho diputados de Adelante Andalucía se han escuchado fórmulas especiales, como la que ha verbalizado su portavoz, José Ignacio García, quien ha prometido "por imperativo legal" acatar la Constitución Española y el Estatuto, y se ha comprometido a "trabajar para que los derechos humanos lleguen a todos los rincones de Andalucía y para que el poder y la soberanía residan en la clase trabajadora".

Otro caso que ha ejemplificado estas alteraciones de la fórmula convencional ha sido la de la diputada de Adelante por Huelva María del Carmen García, quien ha prometido "por imperativo legal" acatar la Constitución y el Estatuto a la vez que se ha comprometido a "defender y dar voz a los sin voz, a los invisibles y a los más vulnerables", a defender "el territorio de Doñana", y a luchar "en contra del calentamiento global".

Por su parte, los parlamentarios de Por Andalucía también han introducido variaciones en sus fórmulas de acatamiento de las citadas normas, de forma que su candidato a la Junta, Antonio Maíllo, ha añadido que se comprometía a "defender la sanidad pública frente a quienes hacen negocio con nuestras vidas", y a "defender los intereses de la clase trabajadora" andaluza.

En línea similar, el diputado por Málaga Ernesto Alba ha prometido "acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía por la juventud que no se resigna, que quiere construir su propio futuro, por el derecho a una vivienda digna y para traer aquí (al Parlamento) la voz de los que alguna vez no han sido escuchados, y para demostrar que desde la política se pueden cambiar las cosas".