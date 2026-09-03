La dirección de Aemsa Santana plantea el cierre de la planta de Linares y el despido colectivo de la plantilla

Archivo - Imagen de archivo de un aerogenerador. - MITECO - Archivo

LINARES (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La dirección de Aemsa Santana, ubicada en Linares (Jaén), ha planteado el "cierre" de la planta y un expediente de regulación de empleo (ERE) de despido colectivo para toda su plantilla.

Una decisión, la de "iniciar con urgencia un proceso de consultas para la tramitación" del citado ERE "por causas organizativas, técnicas y productivas", que ha trasladado al comité de empresa para la constitución de la comisión representativa de los trabajadores en la negociación.

"Esta medida, en principio y salvo el resultado del proceso de consultas, afectará a la totalidad de la plantilla de la empresa, debido a la necesidad de proceder cierre de la planta de Linares con el consiguiente cese de actividad definitivo", expone la dirección en el documento remitido al comité de empresa, consultado por Europa Press.

Tras indicar que las causas de este cese se detallarán en la memoria e informe técnico que se entregarán al inicio del periodo de consultas, avanza que "parten, en esencia de la extinción del contrato de arrendamiento de las naves que la empresa ocupa en el Parque Empresarial Santana tras el proceso judicial instado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)".

"A la inminente pérdida del uso de esas instalaciones se une la imposibilidad técnica de proseguir la actividad en otra ubicación en la zona de Linares y la falta de carga de trabajo para la ejecución de proyectos de fabricación de estructuras de energía eólica, actividad tradicional de la empresa", añade.

La dirección de Aemsa Santana (dedicada, fundamentalmente, a la fabricación y mantenimiento de torres para aerogeneradores) explica que, en cumplimiento de la legislación vigente, con carácter se debe llevar a cabo un periodo de consultas, para lo que se debe designar una comisión representativa de los trabajadores.

Esta comisión tendrá que "quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas", según precisa la compañía, que forma parte del grupo Windar Renovables. La falta de constitución de este órgano "no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas" y su constitución con posterioridad al "no comportará" la ampliación de su duración.