La dirección de Hitachi en Córdoba expedienta a los trabajadores que protagonizaron un encierro "ilegal" en la fábrica

Vista general de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, de acuerdo con su "código de conducta y normativa interna" y alegando los riesgos para la "seguridad" de la factoría y de sus trabajadores que supuso el encierro "ilegal" que protagonizó un grupo de trabajadores en la fábrica el pasado día 19, en el marco del conflicto laboral abierto con la empresa, ha "notificado disciplinariamente" a dichos empleados, si bien les ha aclarado que el "expediente" no les impide que puedan seguir trabajando y también que pueden presentar "alegaciones" al mismo.

Así lo recoge un comunicado interno, al que ha accedido Europa Press, que la dirección de Hitachi Energy ha dirigido a la plantilla de la factoría, informando, en primer término, que "el pasado miércoles 19 de noviembre se produjo un encierro y ocupación ilegal de la nave de taller por parte de un grupo de trabajadores de la fábrica de Córdoba, prolongándose durante la tarde y la noche".

A lo largo de dicha jornada y "en repetidas ocasiones", según se ha señalado en la comunicación, "la empresa, a través de los diferentes órganos internos y comités de empresa, les recordó a los empleados del turno de mañana implicados de la obligatoriedad y la importancia de abandonar las instalaciones" y, "en última instancia", también informó a los representantes sindicales de CCOO Córdoba.

Sin embargo, "ante la negativa a desalojar, y con el fin de preservar el orden y la seguridad, se solicitó la intervención de la Policía Nacional, que acudió a la fábrica, y se procedió a interponer la correspondiente denuncia de los hechos".

En Hitachi Energy, según ha aclarado la empresa en su comunicado a la plantilla, "la seguridad de nuestros empleados forma parte de nuestro ADN. Trabajamos con equipos de alta tensión y riesgo eléctrico que requieren medidas de seguridad muy estrictas. El incumplimiento de estas normas puede derivar en accidentes graves que ponen en riesgo la vida de las personas".

Por ello, "un encierro en el taller, además de ilegal, impide a la compañía intervenir en caso de incidentes, comprometiendo la protección de quienes se encuentran en la instalación". En consecuencia y "con el objetivo de proteger a todos los empleados, así como las instalaciones y equipos, se decidió suspender la actividad de la fábrica el jueves 20 de noviembre, retomándose la normalidad el lunes 24 de noviembre".

La dirección "lamenta los inconvenientes y la incertidumbre que esta medida pudo causar en la plantilla, y agradece la comprensión y el compromiso de todos los trabajadores que forman parte del centro" y, "de acuerdo con nuestro código de conducta y normativa interna, se ha notificado disciplinariamente este comportamiento a los empleados implicados".

De esta forma y según se ha precisado en la comunicación, "cada persona presente en el encierro del turno de mañana ha recibido la correspondiente comunicación y dispone de un plazo de varios días para presentar alegaciones", añadiendo que "este expediente no impide que los trabajadores continúen con su actividad normal en sus puestos de trabajo".

Por último, en el comunicado a la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba, la dirección de la fábrica ha querido "reiterar que la seguridad y el bienestar de nuestros empleados es nuestra máxima prioridad. El cumplimiento de los estándares de seguridad es esencial y requiere responsabilidad compartida entre la dirección y cada trabajador, evitando cualquier acción que ponga en riesgo las tareas operativas".