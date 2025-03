La dirección del PP reivindica el "buen bagaje" y los triunfos electorales de los tres años de presidencia de Feijóo

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, han coincidido este viernes en reivindicar el "buen bagaje" y los triunfos electorales que el partido ha cosechado en los tres años de Alberto Núñez Feijóo como presidente del mismo, justo cuando se va a cumplir el tercer aniversario del congreso nacional del que el político gallego salió ratificado como líder de los 'populares' en sustitución de Pablo Casado.

Gamarra y Bendodo han aludido a ese tercer aniversario en la rueda de prensa que han ofrecido para presentar la 27ª Interparlamentaria --órgano que reúne a diputados, senadores, europarlamentarios y parlamentarios autonómicos 'populares'-- que el PP va a celebrar este fin de semana en Sevilla, la misma ciudad que acogió aquel congreso en abril de 2022 del que Feijóo salió como presidente del PP.

La secretaria general ha recordado que hace tres años se celebraba en Sevilla ese congreso que materializaba una "renovación" en el PP que "nos ha permitido que hoy estemos ante los españoles con un buen bagaje" tras haber "ganado desde entonces todas las elecciones, municipales, autonómicas, generales y europeas que se han celebrado, liderados por Alberto Núñez Feijóo", ha remarcado.

Gamarra ha valorado que los 'populares' siguen "creciendo" reuniendo "más confianza de los españoles", lo que se traduce en que tienen "más responsabilidades", según ha puesto de relieve para reivindicar en ese punto "la política que sirve", que es precisamente el lema de esta Interparlamentaria.

La 'número dos' del PP ha comentado además que esta cita de los 'populares' llega en un momento político" en el que "el Gobierno huye del Parlamento porque está en minoría y no puede legislar y a duras penas puede gobernar", y frente a ello ha remarcado que está el PP "para reivindicar el parlamentarismo" y "el papel del poder legislativo" que reside tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos y el Parlamento europeo, asambleas todas ellas donde "tenemos muy claro lo que queremos", según ha subrayado.

LA "ALTERNATIVA" A UN GOBIERNO DE SÁNCHEZ "PARALIZADO" E "INOPERANTE"

En esa línea, Gamarra ha manifestado que, "frente a un Gobierno de Pedro Sánchez absolutamente paralizado, inoperante, en estado de colapso", en Sevilla se va a reunir este fin de semana "la alternativa en marcha", que "gobierna ya, desde el ámbito autonómico, para el 70% de los españoles", que tiene mayoría absoluta en el Senado y es "el partido mayoritario en el Congreso", ha puesto de relieve.

La secretaria general ha agregado que, mientras logra "cuando sea posible" alcanzar el Gobierno, en el PP "no estamos parados", sino "fortaleciendo la alternativa de la mano de los españoles, implicados en resolver sus problemas".

Así, ha indicado que el PP "va a mostrar y demostrar, este fin de semana, en Sevilla, unidad, cohesión y capacidad de trabajo en equipo", y ha reivindicado al PP como "una piña al servicio de España".

Frente a ello, Gamarra ha denunciado que "Pedro Sánchez intenta boicotear un día sí y otro también al poder legislativo para que las leyes no se puedan tramitar y aprobar", y que está condicionado por "sus socios minoritarios y sus exigencias y chantajes para que él permanezca en el poder".

ANDALUCÍA COMO "EMBLEMA DE BUENA GESTIÓN"

De igual modo, Gamarra ha indicado que el PP celebra su 27ª Interparlamentaria en la capital de Andalucía porque esa comunidad es "el emblema de la buena gestión" de la mano del Gobierno que lidera el presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "está transformando Andalucía" y que en esta legislatura cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, según ha valorado.

La 'número dos' de los 'populares' ha manifestado que el PP andaluz es "la demostración de la amplitud que puede tener" el partido a nivel nacional y que aspira "a tener en las próximas elecciones generales", y también "la demostración de que España no tiene por qué resignarse a la corrupción del socialismo, del mismo modo que Andalucía no tenía que resignarse a la corrupción del PSOE, a esa política de los ERE", según ha abundado para reivindicar en ese punto que "hay otra política".

"Y del mismo modo que Andalucía salió de la corrupción del Partido Socialista, en España saldremos de la corrupción del Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez con una política distinta, y lo haremos también de la mano del Partido Popular y teniendo muy en cuenta las políticas" de las que van a hablar en la Interparlamentaria, dando prioridad a cuestiones como la vivienda, la "conciliación de la sociedad española" o el sector primario como "base fundamental" de la economía española, según ha relatado Cuca Gamarra.

Por su parte, Elías Bendodo ha subrayado que el PP cuenta actualmente con "responsabilidades de gobierno a nivel territorial" como "jamás" antes había tenido, al formar parte de "14 gobiernos autonómicos, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla", y contar con "23.000 concejales" y "3.350 alcaldes".

Bendodo ha subrayado que desde el 1 de abril de 2022 --en alusión al último Congreso nacional del PP-- hasta ahora se han celebrado varias elecciones, y "tanto en las municipales como en las autonómicas" de mayo de 2023, como en las generales de julio de 2023 y las europeas de junio de 2024, ganó "el equipo que lidera Feijóo" al frente del PP, y al hilo ha subrayado que "al final a un político y a un partido se le mide por el apoyo ciudadano".

"LA POLÍTICA QUE SIRVE"

Dicho esto, ha puesto de relieve los temas que se van a tratar en esta Interparlamentaria que viene precedida de "cinco meses de trabajo", y que son cuestiones que "preocupan a la gente", como la vivienda, el "que sigamos bajando impuestos y apoyando a los autónomos", así como "la defensa de nuestros valores democráticos, el reto agroalimentario, las infraestructuras hidráulicas, el Estado de bienestar o las políticas sociales", ha enumerado.

En esa línea, Bendodo ha reivindicado el lema de esta Interparlamentaria, que "tiene más sentido que nunca", el de 'La política que sirve', y ha contrapuesto esa vía por la que opta el PP con "la política que sirve para estar", para que "algún señor se quede sentado en el sillón de la Moncloa un tiempo más sin hacer absolutamente nada, sólo permanecer", ha abundado para sentenciar que "esa es la política inútil".

Bendodo ha aludido así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "no hace nada porque no tiene el apoyo suficiente ni del Parlamento, ni de la gente, ni de los que le invistieron como presidente", de forma que "no puede estar en las cuestiones importantes, porque ni puede, ni quiere, ni sabe, ni le interesa", ya que "a él sólo le basta con resistir", ha enfatizado.

Frente a ello, Bendodo ha concluido reivindicando que "los políticos están para gestionar el dinero público y mejorar la calidad de vida de la gente", y ha lamentado que "el 'sanchismo' lo que ha hecho es sustituir la gestión por la ideología", que, además, "ha agravado poniéndolo al servicio de un único objetivo, que es el enfrentamiento y el odio", según ha denunciado para zanjar que la Interparlamentaria va a ser "todo lo contrario a eso".