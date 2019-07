Dirección Territorial Sur de Banco Sabadell cierra el segundo trimestre con más de 14.850 millones de volumen de negocio

Publicado 26/07/2019 13:19:44 CET

SEVILLA/BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Territorial Sur de Banco Sabadell ha cerrado el segundo trimestre de 2019 con un volumen de negocio superior a los 14.850 millones de euros, con un incremento interanual en inversión del 1,8% y en recursos del 2,6%.

Además, ha generado un incremento interanual del margen comercial en un 8,5%, y del 4% en la financiación del circulante de las empresas, según información difundida por la propia Dirección Territorial Sur de Banco Sabadell este viernes.

En financiación a medio y largo plazo, desde el banco destacan que se han producido en la Dirección Territorial Sur incrementos elevados, superiores al 20%, en Renting, Leasing e Hipotecas.

Igualmente, la entidad indica que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, "se restablecen los ritmos de producción en préstamos vivienda", al tiempo que constata un crecimiento de saldos en Planes de Pensiones, de un 1,8% más que el primer semestre del año anterior.

Igualmente, desde la Dirección Territorial Sur informan de que "más de 23.400 particulares" han sido "captados" por la entidad en lo que va de este año 2019, "casi un tercio de ellos extranjeros", y 13.844 empresas, entre autónomos, negocios, pymes y empresas.

La captación de pequeñas y medianas empresas se ha incrementado en un 30,4% a nivel interanual, según informa la Dirección Territorial Sur, que señala además un incremento del 15,1% respecto al pasado año en Comercios y Negocios que utilizan la terminal de punto de venta (TPV) de la entidad como medio de cobro a sus clientes.

Asimismo, al cierre del segundo trimestre de 2019, la Dirección Territorial Sur de Banco Sabadell contabiliza un 60,2% de clientes digitales, un 1,7% más que a cierre de 2018, y destaca que el 73,9% de los nuevos clientes son digitales "desde el inicio de la relación comercial".

Finalmente, la entidad valora que sus clientes le otorgan una "alta puntuación" de 8,84 "en su experiencia" como tales con el banco.

RESULTADOS GLOBALES

En su conjunto, Banco Sabadell ha obtenido un beneficio neto atribuido de 532 millones de euros en el primer semestre de 2019, lo que supone un crecimiento interanual del 340,9%, por menores provisiones y la ausencia de costes extraordinarios de la migración tecnológica de su filial británica TSB en el ejercicio anterior.

Según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) muestran un crecimiento sostenido, con un aumento interanual del 2,7% a nivel grupo (2,4% a tipo constante).

El margen de intereses se ha situado en 1.806 millones de euros (1.320 Ex TSB), lo que supone un -0,2% interanual a nivel grupo por la aplicación de IFRS16 y unos menores tipos de interés a largo plazo; y las comisiones netas han subido un 10,9% (7,9% Ex TSB) interanual, por el buen comportamiento de las comisiones de servicios.

En términos intertrimestrales, los ingresos del negocio bancario han aumentado un 2% (1,9% a tipo constante); el margen de intereses, un 0,5%, por mayores volúmenes y actividad comercial; y las comisiones, un 6% (5,4% Ex TSB), por el buen comportamiento en todos los segmentos.

El margen de clientes ha cerrado en junio en el 2,65% a nivel grupo (2,6% Ex TSB); el total de costes se ha situado en 1.567 millones de euros (1.043 Ex TSB), frente a los 1.656 a cierre de junio del ejercicio anterior (1.051 Ex TSB), lo que supone un 5,4% menos; y el ratio de eficiencia ha sido del 54,7%.

El total de dotaciones y deterioros ha ascendido a 374 millones (341 Ex TSB), frente a los 806 (667 Ex TSB) de junio del año anterior; y el Sabadell constata una mejora del coste del riesgo del grupo, que ha descendido hasta los 48 pbs.