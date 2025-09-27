El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, recibe el XIV Premio Periodístico Cofrade 'Carlos Schalatter'.

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ha recibido este viernes, 26 de septiembre, el XIV Premio Periodístico Cofrade 'Carlos Schalatter'. Este galardón se organiza en el marco del décimo sexto Encuentro de Medios de Comunicación Cofrade de Sevilla organizado por la Hermandad de la Milagrosa.

Según ha informado la entidad en una nota, el acto se ha celebrado en el salón de actos del Hospital de San Juan de Dios, entidad colaboradora en este evento, y fue conducido por el periodista y presentador de 'La Mañana de Andalucía' de Canal Sur Radio, Juan Carlos Vélez.

Otros premiados en este encuentro han sido los fotógrafos Fernando Salazar Piedra y Ángel Salvador Bajuelo Bohórquez, y también el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

En su intervención, Juan Miguel Vega, ha recordado que este reconocimiento, en gran medida, se lo debe a toda la gente de Canal Sur Radio con la que ha estado trabajando durante más de treinta años en esa aventura apasionante que es "El Llamador".

Canal Sur mantiene firme su apuesta por los contenidos que ponen en valor la cultura y tradiciones andaluzas, incluyendo en su programación espacios dedicados a los grandes eventos religiosos que acontecen en la comunidad.

La entidad h explicado que este galardón viene a reconocer la trayectoria de la radio pública andaluza, y del propio Juan Miguel Vega, por la difusión de nuestras tradiciones, como lo avalan los años que el director de Canal Sur Radio lleva implicado en la retransmisión de la Semana Santa de Andalucía. En 2024, Vega fue el pregonero de la Semana Santa de Sevilla.