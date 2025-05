El director comercial de Eva Seguros señala la claridad estratégica o la tecnología como claves de la expansión

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El director comercial nacional de Eva Seguros y Eva Móvil, David Ruiz, ha apuntado a la claridad estratégica, una arquitectura organizativa flexible y escalable, la tecnología como habilitador y el talento humano como una combinación de factores interconectados que explican la rápida expansión de la compañía, que "se ha consolidado en tiempo récord como uno de los proyectos más innovadores y de mayor crecimiento en el sector asegurador y de servicios financieros en España".

Así lo ha explicado en una entrevista David Ruiz, que ha explicado que la claridad estratégica es "vital" para definir qué se quiere lograr, a qué segmento de mercado se dirige y cuál es la propuesta de valor única. "Esto marca el camino para todo lo demás", ha asegurado el director comercial, que ha indicado que a partir de ahí hay que contar con una arquitectura organizativa flexible y escalable, porque "las estructuras rígidas se rompen y se necesitan modelos que puedan adaptarse a los cambios del mercado, a la introducción de nuevos productos o a la expansión geográfica".

También destaca como uno de esos factores interconectados a la tecnología como habilitador, "desde el CRM para la gestión de clientes y leads hasta herramientas de análisis de datos para optimizar el rendimiento y plataformas de formación online". "La tecnología no solo automatiza procesos, sino que empodera a los equipos", ha afirmado Ruiz, que ha señalado como otra de las claves para el éxito al talento humano y ser capaz de "atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales", porque "una estrategia brillante sin el equipo adecuado no llega a buen puerto".

En este sentido, ha explicado que en el Grupo Eva "no se buscan solo auxiliares externos que cumplan un número, sino que se quiere empresarios autónomos con una visión a largo plazo". Para ello, ha indicado, la propuesta de valor para el auxiliar externo debe ser "muy atractiva, no es solo una comisión sino ofrecer un plan de carrera claro y ambicioso, que incluya formación continua no solo en producto, sino en gestión empresarial, finanzas personales y desarrollo de negocio".

En este sentido, ha añadido que en base a esto, como director comercial busca a personas con una mentalidad emprendedora, capacidad de autogestión, resiliencia y una clara vocación de servicio al cliente. "No basta con el deseo de ganar dinero, se debe tener la disciplina y la visión para construir un patrimonio en forma de cartera de clientes", ha señalado Ruiz, que ha apuntado a que en el equipo es importante "el acompañamiento", lo que significa aportar "más que formación inicial, un seguimiento constante proporcionando recursos, apoyo tecnológico y un mentor que les ayude a escalar su negocio".

Se trata de "construir una relación de socios estratégicos donde la compañía invierte en su éxito a largo plazo y por ello, bajo nuestro modelo altamente escalable, estos auxiliares externos se convierten en profesionales que logran estar presentes en todos los nichos de mercado relevantes", ha manifestado Ruiz, que ha añadido que "la remuneración y los incentivos deben estar alineados con la construcción de esa cartera sostenible y ofrecer bonificaciones no solo por la venta puntual, sino por la calidad de la cartera y la satisfacción del cliente".

En este sentido, David Ruiz ha explicado que el Grupo Eva cuenta con una amplitud de productos y servicios, como seguros, telefonía, hipotecas, préstamos o energía, por lo que para obtener una buena sinergia entre los diferentes equipos comerciales o que un auxiliar externo, por ejemplo, de seguros, pueda identificar y referenciar oportunidades en otros productos hace falta una "formación transversal y el conocimiento 360 del cliente".

"No esperamos que un auxiliar externo de seguros sea un experto en hipotecas, pero sí que tenga una visión general de todos los productos y servicios que ofrecemos, por lo que se implementan programas de formación continuos que cubren las soluciones de Grupo Eva en su totalidad, no solo su área específica", ha señalado. Para ello, "tener una herramienta centralizada donde se registre toda la información del cliente facilita que cuando un auxiliar externo de seguros detecta una oportunidad de telefonía, pueda registrarla y referenciarla de manera fluida al equipo especializado, o viceversa".

Por ello, el Grupo Eva, según ha apuntado, "fomenta activamente un ambiente donde la colaboración se vea recompensada", bajo lo denominado como "la cultura de colaboración y los incentivos cruzados", que implica no solo reconocer la venta directa de un producto, sino también las referencias cualificadas que generan negocio en otras áreas.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

La expansión internacional es "un desafío emocionante y complejo, pero también una gran oportunidad para el crecimiento", ha asegurado David Ruiz, que ha señalado como uno de los principales retos para ello la adaptación regulatoria y legal, ya que cada país tiene su propio marco normativo para seguros, telefonía, servicios financieros o protección de datos.

La sensibilidad cultural y las particularidades del mercado son otras dos cuestiones a tener en cuenta, ya que "lo que funciona en España puede no funcionar en otro país, por lo que "es crucial una investigación de mercados profunda para entender al consumidor local y adaptar la propuesta de valor", ya que "la marca, el mensaje comercial y hasta la forma de compensar a los equipos deben resonar con la cultura local".

Así, para lograr una mayor expansión internacional el Grupo Eva centra su estrategia en la investigación y análisis profundo del mercado y el marco normativo, tejer alianzas estratégicas con socios locales que aporten conocimiento del mercado, la flexibilidad del modelo de negocio o la tecnología como pilar global y local desarrollando plataformas tecnológicas con la capacidad de ser localmente configurables en idiomas, monedas y especificaciones regulatorias.

En este sentido, ha indicado que actualmente Eva ya tiene una presencia internacional significativa, así como con el comienzo de actividad proximamente en Italia y México, además de estar centrando el foco de expansión en zonas estratégicas de Europa como Italia, Rumanía o Inglaterra, así como en otras regiones clave del mundo como Asia y África.

INNOVACIÓN

Para ello, según ha explicado, la innovación es el motor de Grupo Eva, porque "en un entorno tan cambiante, la pasividad equivale al estancamiento". "Nos mantenemos a la vanguardia a través de una estrategia de innovación constante y multifacética", ha señalado David Ruiz, que ha recordado que los compradores disponen de un ChatBot inteligente alimentado por Inteligencia Artificial que personaliza la oferta al cliente, optimizar procesos y ofrecer un asesoramiento más eficiente y predictivo.

Además, complementado con "la cultura de la agilidad y la experimentación", permite lanzar nuevos productos o adaptar los existentes con rapidez, respondiendo a las demandas del mercado o anticipándose a ellas, ha afirmado el director comercial, señalando que esa mentalidad es algo inculcado por el CEO de Eva, Antonio Vila.

David Ruiz, en esa respuesta a las demandas del mercado, ha manifestado que el Grupo Eva ha incorporado recientemente comparadores hipotecarios regionales (hipoteka.eus, hipoteques.barcelona e hipoteca.madrid), e internacionales (confrontacrediti.com para Italia) en su estrategia de diversificación, lo que a su juicio "es un paso natural y estratégico en la evolución hacia un asesoramiento integral" y ha marcado el objetivo de superar la centena de delegaciones a nivel nacional en el corto y medio plazo. El modelo de Eva facilita la integración de corredurías y profesionales del sector que buscan potenciar su negocio bajo el paraguas tecnológico y comercial del grupo, ha concluido Ruiz.