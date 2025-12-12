El director general de RTVA recibe el Premio Talento 2025 de la Academia de Televisión. - RTVA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha recibido en la tarde de este viernes en un acto celebrado en la sala auditorio 'Caja de Música' del Ayuntamiento de Madrid el Premio Talento 2025 de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España.

Con estos Premios, que son propuestos por los académicos y votados anualmente por la Junta Directiva de la Academia, el jurado reconoce que el director general de Canal Sur Radio y Televisión ha desempeñado su labor profesional detrás de las cámaras con "brillantez y reconocimiento general", según ha detallado la corporación televisiva en una nota.

Para Mellado, "este premio es fruto de una obra colectiva, de esfuerzo, ilusión y del trabajo de todo mi equipo directivo, de los trabajadores y de las productoras que nos acompañan en la aventura de hacer una televisión pública de calidad y moderna que mantiene un crecimiento en audiencias y en relevancia pública".

El encargado de entregar el galardón de la Academia de la TV al director general de Canal Sur Radio y Televisión ha sido el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas, que ha puesto de manifiesto que "Mellado ha dejado bien sentado su seña de identidad en todo lo que ha hecho: generosidad, liderazgo, capacidad para trabajar en equipo y, por supuesto, su enorme talento y talante".

Mellado nacido en Madrid en 1970, casado y con tres hijas, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Ha trabajado desde 1990 a 1996 en Diario 16 de Málaga y como corresponsal de Cambio 16 en Andalucía Oriental. En 1994 fue enviado especial del Grupo 16 para cubrir la guerra de Ruanda, viajando por el antiguo Congo y Ruanda para informar sobre el terreno del conflicto bélico.

En 1995 fue socio fundador de la consultora Comunicación & Turismo, donde gestionó la comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) y del Puerto de Málaga y realizó trabajos de consultoría turística a empresas del sector. Profesor de Periodismo Especializado en EADE Málaga (1997-1999), ocupó el cargo de redactor jefe y subdirector del periódico La Opinión de Málaga desde 1999 a 2008.

Además, ha ejercido como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 a 2010, y en febrero de ese año asumió la dirección de La Opinión de Málaga, donde impulsó la transformación digital del periódico.

En mayo de 2018, se incorporó como coordinador de Comunicación y Estrategia de Marca de Turismo y Planificación Costa del Sol. En febrero de 2019 fue nombrado director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía hasta su elección como director general de RTVA en julio de 2019, sin ningún voto en contra de los partidos políticos.

Este año, también han sido galardonados Gema R. Neira (Guionista y Directora de Desarrollo de Bambú Producciones), Pere Vila (Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones y mentor en aplicaciones IA), Esther González (Directora de Casting de Shine Iberia), Jorge Ventosa (Director de Producción de 7 y Acción), Paloma Juanes (Representante de artistas), Lola Molina (Directora de Antena de Atresmedia), Óscar Montesinos (Director de Fotografía), Fernando Castelló (Regidor), Idoia Bilbao (Jefa de Contenidos de Castilla-La Mancha Media), Ghaleb Jaber (Fundador y Presidente de CTV) y Pilar Cerisuelo (Productora Ejecutiva de Unicorn Content).