Director de RTVA asegura que las oposiciones de Canal Sur "se van a celebrar" pese a la filtración del temario

Archivo - El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, comparece en comisión parlamentaria. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha asegurado que las oposiciones para la plantilla del ente público "se van a celebrar" a pesar de la filtración del temario, que según ha detallado, está siendo investigada de forma interna para dar con los responsables.

"Desde el punto de vista jurídico y con la información disponible en este momento, no se aprecia que la difusión anticipada de las bases o de parte del contenido de los temarios determine por sí sola la nulidad del proceso selectivo", ha afirmado este martes en la comisión de control de RTVA en el Parlamento andaluz.

Asimismo, Mellado ha destacado que "no consta que se haya difundido o filtrado las preguntas del examen y contenidos correspondientes a las futuras pruebas selectivas" y ha defendido que el temario es "común en casi todas las televisiones públicas".

"No existe riesgo de posible impugnación por merma en la competitividad de las personas porque la habían conocido un día antes. Recordad que al día siguiente lo publicamos en la Entrenet para paliar eso", ha explicado.

Mellado ha calificado la filtración como "un asunto muy grave" y ha indicado que se ha nombrado un instructor para iniciar una investigación interna para saber los responsables. Mellado ha asegurado que la misma está "más acotada de lo que la gente se piensa".

"Lo que sí sabemos es que los documentos que se filtraron los tenían muy pocas personas, porque aparecían sin la fecha y sin la firma de la Dirección Generall. El documento que tenían anterior y el que se publicó en BOJA es un documento distinto. Es más, el documento que se filtró tenía erratas, que luego se subsanaron", ha explicado

"Lo importante es que se van a celebrar las oposiciones, que es un hito desde el año 2008. Esperamos que todos los que intervienen en ese proceso piensen en el futuro de Canal Sur y no en otros intereses que no beneficien ni a los profesionales de Canal Sur ni a aquellas cientos de personas que quieren optar a trabajar en Canal Sur", ha subrayado.

A finales de julio, la mesa de contratación de RTVA acordó las bases del proceso para la cobertura de 228 plazas de personal laboral fijo, al igual que lo temarios correspondientes a los distintos puestos de trabajo. Esta convocatoria, permitirá dar estabilidad y fijeza a 228 plazas; facilitar el retorno de personas en situación de excedencia; ofrecer oportunidades de traslado definitivo al personal fijo; impulsar la promoción interna; abrir posteriormente el proceso de concurso-oposición libre; y generar nuevas bolsas de trabajo vinculadas a la promoción interna y a las oposiciones.

Las plazas corresponden principalmente a las bajas producidas durante varios ejercicios anteriores. Además, el proceso anticipa la cobertura de 38 plazas asociadas a futuras bajas, cuya formalización definitiva en la fase de concurso posición libre se producirá tras la obtención de las autorizaciones correspondientes. El procedimiento se desarrollará de forma sucesiva en cuatro fases, como está previsto en el convenio colectivo: reingreso de excedencias; concurso de traslados definitivos; promoción interna; y concurso-oposición libre.

En la comisión, Mellado ha defendido que en los últimos años se han producido el Acuerdo Marco para los Empleados Públicos, con subida del 2,5 y el 2 % de los sueldos, y el mecanismo de solidaridad intergeneracional.

"Hemos estabilizado empleo y mejorado las condiciones de la plantilla sin que la masa salarial se desborde. La estabilización era necesaria, pero no es suficiente. Una plantilla no se renueva solo regularizando, necesita abrir la puerta a la incorporación por mérito y capacidad, y eso es lo que vamos a hacer", ha remarcado.