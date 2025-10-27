El diseñador Miguel Marín Lara vuelve a su origen andaluz y abre su 'atelier' en Montoro (Córdoba)

MONTORO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

Tras su trayectoria en Madrid y el reconocimiento de editoriales y pasarelas como 080 Barcelona Fashion, el diseñador Miguel Marín Lara ha vuelto a su origen andaluz para "construir un espacio donde la costura se vive, se piensa y se siente" y, para ello, ha inaugurado su 'atelier' en Montoro (Córdoba), "para acercar la esencia" de la firma Larhha a "las novias e invitadas que buscan arte, emoción y costura personalizada".

De hecho y según ha informado en una nota, dicha firma, "reconocida por su lenguaje propio entre la arquitectura y la moda", ha abierto una nueva etapa con la presentación oficial de 'Larhha a medida', una línea creada para "transformar la experiencia de las novias andaluzas".

En este contexto, el diseñador Miguel Marín Lara, cuya visión ha sido destacada en medios como 'Vogue' y que se consolidada en pasarelas nacionales, ha vuelto a su origen andaluz para hacer realidad el mencionado "espacio donde la costura se vive, se piensa y se siente".

La filosofía de la firma parte de una idea principal, "la moda es arquitectura para el alma", de modo que "n vestido no solo acompaña el cuerpo, sino que lo eleva, lo esculpe, lo envuelve y lo emociona", con lo que "cada pieza nace a partir del patronaje consciente, la precisión geométrica y la sensibilidad del oficio, dando forma a siluetas que trascienden el tiempo y la tendencia", y la conclusión es que "un vestido de novia debe habitarse. No es una prenda, es un lugar emocional al que una mujer siempre puede volver", según ha afirmado Miguel Marín Lara.

Con esta apertura, Larhha apuesta por Andalucía como epicentro creativo, ofreciendo "una experiencia íntima, artesanal y profundamente estética, donde cada novia encuentra su propia arquitectura y cada vestido se convierte en memoria, identidad y legado".