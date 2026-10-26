A disposición judicial en Granada tras perseguir con su vehículo a un perro asilvestrado en una finca

La denuncia de los hechos ante la Guardia Civil iba acompañada de un vídeo en el que se puede ver como un hombre conduce de manera brusca y rápida, incluyendo cambios de trayectoria, tras un perro en una finca mientras el animal intenta eludirlo. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 64 años como presunto autor de un delito contra los animales tras perseguir con su vehículo a un perro en una finca en el Área Metropolitana de Granada.

Según el relato del cuerpo armado, los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de septiembre y llegaron a conocimiento de la Guardia Civil a raíz de una denuncia, junto con la que se aportó un vídeo en el que se observa cómo un vehículo persigue a un perro por un terreno abierto.

En las imágenes se aprecia al animal corriendo delante del vehículo mientras trata de eludirlo y cómo el conductor modifica reiteradamente la trayectoria del coche siguiendo los cambios de dirección que realiza el perro.

El animal consiguió finalmente escapar de la persecución. Se trataba de un perro asilvestrado que no ha podido ser localizado posteriormente. Tampoco se ha hallado en la zona ningún animal herido ni cadáver que pudiera relacionarse con estos hechos, por lo que no constan lesiones.

A raíz de la denuncia, agentes de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Láchar iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la posible responsabilidad penal derivada de los hechos.

El análisis de las imágenes aportadas y las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar tanto el vehículo como a su conductor. El hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra los animales.