Imagen de una cabeza de muflon. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de caza furtiva, tras abatir dos muflones en un coto en el que no estaba autorizado para cazar.

Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 08 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla del Seprona de Baza realizaban un servicio preventivo contra la caza furtiva en la zona de Huéscar.

En el límite con la provincia de Jaén, los guardias civiles observaron un vehículo que les resultó sospechoso y decidieron inspeccionarlo. Según han detallado los agentes, en su interior había varias armas y, en el maletero, dos bolsas de basura con dos cabezas de muflón en su interior.

Los agentes comprobaron que las cabezas no llevaban los precintos colocados como exige la normativa, y el conductor del vehículo no pudo presentar la documentación que debe acompañarlas. Ante la posibilidad de que los animales hubieran sido cazados de forma ilegal, los agentes preguntaron dónde se encontraban los cuerpos.

El presunto autor aseguró que los había abatido en un coto del que era socio, pero las comprobaciones realizadas por los guardias civiles en la zona desmintieron esa versión.

La inspección ocular del lugar y de los animales permitió determinar que el hombre había accedido a un coto ajeno, en el que no estaba autorizado para cazar, y que allí había abatido los dos muflones. Los agentes intervinieron las dos cabezas de muflón y el arma utilizada. El hombre de 47 años ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de caza furtiva.