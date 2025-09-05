El dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar de Jaén concluye con 1.862 pernoctaciones

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo por altas temperaturas para personas sin hogar en Jaén concluye este viernes ante el descenso térmico y del número de usuarios. Este servicio, que "ha dado una respuesta cien por cien garantista", ha registrado 1.862 pernoctaciones desde su puesta en marhca el 23 de junio.

Así lo ha anunciado en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, tras la reunión que ha mantenido con representantes de Cáritas Interparroquial y de Inserta Andalucía en Jaén para evaluar el funcionamiento de este dispositivo.

"Estamos preparados para seguir atendiendo con normalidad a las personas que lo necesiten en el centro municipal de transeúntes", ha puesto de relieve la edil.

Este dispositivo especial, que ha estado en funcionamiento desde el día 23 de junio, se ha mantenido por primera vez abierto hasta la jornada del 5 de septiembre, ya que anteriormente concluía el 31 de agosto, independientemente de la situación meteorológica.

"Ahora, el descenso de temperaturas es notable y la previsión del tiempo para las próximas semanas apunta a que se mantendrán en valores similares y, asimismo, en los últimos días se ha registrado una bajada importante del número de personas que acuden en busca de refugio climático", ha comentado. De este modo, ha estado operativo durante 79 días y ha registrado 1.862 pernoctaciones con una media de 23,6 al día.

Díaz ha señalado que las entidades sociales implicadas en el dispositivo han coincidido en que no es necesario mantenerlo más allá de este viernes y les ha agradecido, junto a la Policía Local, "la coordinación, plena colaboración y el trabajo desarrollado junto al Patronato de Asuntos Sociales".

"Ha dado como resultado la puesta en marcha de un recurso fundamental que ha garantizado la mayor cobertura posible y durante las 24 horas del día a personas en situación de calle", ha valorado. Ha precisado, además, que "de las 48 plazas disponibles en el centro municipal, ninguna jornada se han ocupado en su totalidad, por lo que ninguna persona ha quedado sin atender".

MODELO

La concejala también ha agradecido la labor desempeñada por el equipo humano de Cáritas e Inserta Andalucía, así como del personal técnico del Centro de Acogida Municipal, "que han aplicado en todo momento criterios profesionales de intervención y han mantenido un control permanente sobre el estado de los usuarios y la marcha del dispositivo".

Algo que, según ha añadido, ha posibilitado que no se hayan registrado incidencias reseñables y su funcionamiento "a pleno rendimiento incluso en momentos de picos de demanda, lo que refrenda la eficacia de este modelo de atención".

Al hilo, ha subrayado que las personas que han atendido a los usuarios son profesionales muy experimentados en este tipo de atención, que requiere un nivel de especialización muy alto y se han adaptado a cada caso en función de las necesidades que han ido surgiendo.

"Es un modelo que hay que seguir trabajando durante todo el año porque hay casos que requieren una intervención continuada", ha asegurado. Igualmente, ha apuntado que "se han solventado cuestiones de logística diaria o de distribución de los recursos disponibles", de manera que Jaén "ha dado una respuesta cien por cien garantista, demostrando estar preparada para responder ante temperaturas muy altas".

En todo caso, ha indicado que se siguen recogiendo propuestas de mejora por si es necesario adoptar nuevas medidas de cara al año que viene y que, a partir de ahora, se vuelve al funcionamiento habitual del centro de transeúntes.

Finalmente, ha explicado que las profesionales que han trabajado en el dispositivo para las altas temperaturas coinciden en su labor en el dispositivo de temporeros. "Por lo que ya estamos viendo las necesidades que pueda haber para establecerlo y para ir manteniendo próximamente nuevas reuniones con distintas entidades", ha dicho.

SUMA DE RECURSOS

Por su parte la coordinadora de Cáritas Interparroquial, Fátima Jerez, ha hecho un balance muy positivo del dispositivo, ya que se ha "aunado recursos y conseguido dar respuesta al colectivo de personas sin hogar durante los meses de verano".

"El dispositivo se ha prolongado el tiempo suficiente y deja de ser necesario y creemos que ha sido un ejemplo de colaboración entre las administraciones y las distintas organizaciones para dar una respuesta necesaria a un colectivo que sufre especialmente las consecuencias de las altas temperaturas", ha apostillado.

En la misma línea se ha pronunciado la coordinadora de personas sin hogar en Jaén de Inserta Andalucía, Rosa María Casado, para la que "la coordinación ha sido muy efectiva y ha desembocado en un trabajo excelente y muy satisfactorio para cubrir las necesidades básicas de las personas que lo han necesitado".

"Es algo necesario durante todo el año, pero más aún en estas fechas para evitar las consecuencias de las temperaturas extremas. Ahora el termómetro ha bajado y también la asistencia de personas al dispositivo, por lo que creemos que es el momento de que cese la actividad del mismo", ha manifestado.