El dispositivo para la Feria de San Lucas de Jaén contará con un refuerzo de más de 2.300 servicios policiales

El alcalde, Julio Millán, informa del contenido de la Junta Local de Seguridad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo para la Feria de San Lucas de Jaén, que se desarrollará del 9 al 18 de octubre, contará con un refuerzo de más de 2.300 servicios policiales de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Así se ha puesto de manifiesto en la Junta Local de Seguridad celebrada para definir y culminar el plan de actuación y seguridad con motivo de este evento. El encuentro ha estado copresidido por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de la ciudad, Julio Millán..

Durante la presentación del dispositivo, Manuel Fernández ha informado del refuerzo de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detallando que la Policía Nacional alcanzará unos 750 servicios y la Guardia Civil realizará en torno a 400.

Por su parte, Julio Millán ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía y ha anunciado que la Policía Local contará con un refuerzo de cerca de 1.200 servicios llevados a cabo por toda la plantilla , lo que supondrá rondar el centenar de efectivos diarios y alcanzar un pico de 111 agentes desplegados el sábado 10 de octubre.

El dispositivo de la Policía Nacional se centrará en la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público, especialmente en las tardes y noches de mayor afluencia. Asimismo, se establecerá un operativo de Policía Judicial enfocado en prevenir y perseguir el robo de teléfonos móviles en casetas y hurtos de carteras, con especial atención en las corridas de toros.

También se incidirá en la prevención de delitos contra la libertad sexual, el tráfico y consumo de drogas, y se realizarán controles por parte del Grupo Operativo de Extranjeros para detectar posibles situaciones irregulares en la hostelería o la seguridad privada.

Para reforzar la presencia en el ferial y el casco urbano, la Comisaría contará con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta de Jaén y Linares (GOR), Unidades Antidrón y refuerzos procedentes de Granada y Málaga para los días de mayor concurrencia.

Por su parte, la Guardia Civil contará con la participación de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) para labores disuasorias y con controles de la Agrupación de Tráfico. Además, las patrullas incrementarán la vigilancia en las zonas residenciales cercanas a la capital pertenecientes a su demarcación para evitar que queden desprotegidas debido a los desplazamientos a la feria.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento mantendrá una dotación fija diaria en el propio recinto ferial compuesta por un jefe de dotación y cinco bomberos conductores, equipados con una bomba rural pesada y una bomba urbana ligera. Además, los días 8 y 9 de octubre realizarán inspecciones preventivas de las instalaciones de protección contra incendios en las casetas.

La Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil aportará unos 200 servicios para dar soporte al Centro de Transmisiones del Ferial. Entre sus funciones, establecerán un punto de pulseras identificativas para menores y dispondrán de dos alcoholímetros para realizar pruebas orientativas a los conductores que lo soliciten antes de utilizar su vehículo.

Como novedad en materia de prevención de violencia machista, el Punto Violeta del área de Igualdad del Ayuntamiento reforzará su presencia y se ha organizado una campaña informativa conjunta con los caseteros para ofrecer un espacio seguro y de apoyo.

Para facilitar los desplazamientos y regular los accesos al recinto ferial, el Ayuntamiento priorizará el transporte urbano colectivo. De este modo, se reforzarán las líneas de autobús 1, 5, 7, 15 y 18 para conectar diferentes barrios de la ciudad con el ferial, y se establecerá un servicio de vuelta hasta las 3,00 horas hacia Puente Tablas y Las Infantas.

Asimismo, se habilitará un servicio especial de autobús lanzadera con una frecuencia de 15 minutos entre las 4,00 y las 6,00 horas de la madrugada los días 10, 11, 12, 17 y 18 de octubre.

En cuanto al estacionamiento, la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios de Jaén ha habilitado 670 plazas vigiladas hasta la madrugada en las zonas de La Vestida --junto a la Policía Local-- y en el tanatorio de la carretera de Granada.

El alcalde ha avanzado también que se está trabajando para intentar que los aparcamientos de Ifeja estén disponibles durante los días de mayor afluencia de público.