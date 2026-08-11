El dispositivo de la Policía Local de Jaén se refuerza con una veintena de agentes con motivo del eclipse

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JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Jefatura de la Policía Local, reforzará este miércoles el dispositivo ordinario de seguridad y tráfico con motivo del eclipse solar, ante la previsión de una mayor concentración de personas en distintos puntos de la ciudad para contemplar este fenómeno astronómico.

El dispositivo especial estará integrado por cuatro patrullas adicionales que se sumarán al servicio ordinario. De este modo, el operativo global estará compuesto por una veintena de agentes con el objetivo de garantizar la seguridad y favorecer la movilidad en la capital jiennense durante el desarrollo del eclipse.

Por su parte, las patrullas del servicio ordinario mantendrán su cobertura habitual para atender los avisos y requerimientos en los distintos barrios y zonas de la ciudad.

Las cuatro patrullas de refuerzo se distribuirán en puntos estratégicos de la capital donde se prevé una mayor afluencia de personas y vehículos. En concreto, la primera de ellas se situará en la zona del Bulevar; la segunda prestará servicio en el entorno de Las Fuentezuelas, la Vía Verde y el final de la avenida de Andalucía; la tercera se ubicará en el cerro del Neveral y el entorno del Castillo de Santa Catalina; y la cuarta estará destinada al cerro de Las Canteras.

La Policía Local prestará especial atención a los accesos y a la circulación de vehículos en las zonas del cerro del Neveral, el Castillo de Santa Catalina y el cerro de Las Canteras, al tratarse de algunos de los puntos más demandados para la observación del eclipse.

De este modo, y en función de la evolución del tráfico y de la afluencia de vehículos, los agentes podrán adoptar las medidas de regulación o restricción del tráfico rodado que resulten necesarias para garantizar la seguridad de peatones y conductores, así como para facilitar la movilidad en estos espacios.

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Jaén ha recomendado a la ciudadanía que tenga previsto desplazarse a estos puntos que lo hagan con antelación, que respeten en todo momento las indicaciones de los agentes y que eviten realizar estacionamientos que puedan dificultar el acceso o la circulación de los vehículos de emergencia.