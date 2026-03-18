El dispositivo de seguridad de la Semana Santa de Córdoba cuenta con avances en el control con cámaras con IA

Archivo - Una procesión durante su paso por el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que forma parte de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, han informado este miércoles de la Junta Local de Seguridad referida al dispositivo especial para Semana Santa, que contará con avances en el control con el uso de cerca de una treintena de cámaras con Inteligencia Artificial (IA).

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado que "el dispositivo tiene pocas variaciones respecto a los últimos años, porque ya el año pasado que hubo algún cambio, en éste se reproduce ese cambio y se sigue atendiendo de la misma forma".

Al respecto, ha destacado que "se asegura tanto la movilidad como la seguridad ciudadana", con "una especial vigilancia", por el "nivel elevado de alerta antiterrorista" desde hace unos años, de manera que se pone a disposición toda la plantilla de la Policía Local en los diferentes turnos, además de contar con Protección Civil y otros servicios públicos.

Entre las novedades, ha aseverado que "se sigue mejorando en tecnología y hay unas cámaras de movilidad que ya son de alta resolución, que se van a conjugar con Inteligencia Artificial para, no sólo detectar lo que está pasando, sino poder predecir si hay cuestiones que haya que anticiparse, sobre todo en cuanto a movimientos de personas, posibles aglomeraciones, etc".

Todos los equipos operativos van a tener su sede en el Centro de Recepción de Visitantes, donde habrá una oficina técnica municipal para coordinar los servicios propios del Ayuntamiento, junto a las oficinas de coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica.

DESPLIEGUE DE AGENTES

Por su parte, la subdelegada ha asegurado que "todo va a salir perfectamente bien y no va a haber ningún tipo de problema", a lo que ha agregado que ante el nivel 4 de alerta antiterrorista se ponen "las medidas adecuadas" para "tranquilidad absolutamente de todos".

En concreto, López ha apuntado que Policía Nacional va a trabajar con 320 efectivos todos los días de Semana Santa, para información y seguridad ciudadana, entre otras labores, junto a la unidad aérea con los drones, que "da información y, en el caso de que se necesite alguna acción inmediata, se pueda controlar". Como dato, ha expuesto que "el espacio aéreo alrededor de la zona de la carrera oficial está cerrado al tráfico para que no haya ningún dron y ni ningún tipo de peligro en este sentido".

También, ha indicado que en esta ocasión se desplazan a la ciudad agentes de la Policía italiana, dentro del "trabajo en coordinación de todas las comisarías europeas".

En cuanto a la Guardia Civil, la subdelegada ha destacado que habrá unos 175 efectivos, de los que cien son de seguridad ciudadana e información y 75 corresponden a la unidad de tráfico, de cara a la realización de controles en distintos puntos de las autovías y la periferia de la ciudad.