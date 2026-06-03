Distintivo Sicted para 85 servicios y empresas turísticos de la provincia de Jaén por su compromiso con la excelencia

Entrega de los distintivos Sicted. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén) ha acogido este miércoles la entrega de los distintivos Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), que acreditan el compromiso con la excelencia, la mejora continua y la calidad en la atención al visitante. En esta edición han sido reconocidas 85 entidades públicas y privadas de la provincia, pertenecientes a los destinos Úbeda-Baeza, Sierra Sur, Castillos y Batallas y Paisaje Minero-Campiña Norte.

El acto ha contado la concejala ubetense de Turismo, Elena Rodríguez, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y la presidenta de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (Tubba), Mercedes Caño, entre otros.

Durante su intervención, la edil ha señalado que es "un día muy importante" para los destinos turísticos de la provincia, ya que el distintivo Sicted permite diferenciarse a través de la calidad y la excelencia de los servicios que ofrecen empresas e instituciones, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, ha recordado que la Diputación asumió hace siete años la financiación de la implantación y seguimiento de este programa, garantizando su continuidad tras la finalización de la Iniciativa de Turismo Sostenible impulsada por la Junta de Andalucía.

Rodríguez también ha agradecido la labor de Tubba como ente gestor del sistema en Úbeda y Baeza desde 2012. En esta edición, 39 empresas pertenecientes a este destino han renovado su distintivo Sicted, de las que 25 corresponden a Baeza y 14 a Úbeda.

La concejala ha destacado el esfuerzo y la dedicación que exige mantener esta certificación, ya que implica cumplir rigurosos estándares de calidad y participar en procesos continuos de evaluación y mejora. Asimismo, ha señalado que el programa afronta una nueva etapa en la que la sostenibilidad y la inteligencia turística adquirirán un mayor protagonismo.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Úbeda impulsa, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una oficina técnica destinada a asesorar y acompañar a las empresas locales para mejorar su competitividad y adaptarse a los nuevos retos del sector. Junto a ello, ha valorado el compromiso de los servicios municipales con la calidad turística: la Oficina Municipal de Turismo, desde 2026, y la Policía Local.

COLABORACIÓN

Por su parte, Lozano ha subrayado la colaboración entre administraciones y entidades gestoras para hacer posible este programa. Además, ha explicado que la Diputación financia tanto los procesos formativos como las evaluaciones necesarias para que las empresas puedan obtener y renovar este distintivo. Gracias a esta colaboración institucional, actualmente son 183 las empresas y entidades públicas de la provincia tienen esta certificación de calidad.

El diputado ha incidido en que esta apuesta por la formación y la mejora continua permite atraer un perfil de visitante cada vez más exigente y generar una oferta turística más competitiva. Asimismo, ha pedido una mayor implicación económica por parte del resto de administraciones para reforzar la promoción y difusión del distintivo Sicted con el objetivo de que los turistas identifiquen y valoren el esfuerzo que realizan las firmas adheridas.

"Detrás de cada placa Sicted existe un importante trabajo de formación, profesionalización y compromiso con la excelencia", destacó Lozano, quien insistió en la necesidad de seguir apoyando iniciativas que contribuyan a fortalecer la calidad turística de los destinos", ha afirmado.

La presidenta de Tubba ha indicado que la asociación lleva desde 2012 trabajando para facilitar la implantación de sistemas de calidad entre las empresas turísticas de Úbeda y Baeza, integrando a establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos, restaurantes, empresas artesanas y otros servicios vinculados a la actividad turística. En este punto, ha defendido que la calidad turística genera beneficios tanto para las empresas como para el destino, mejorando su imagen, competitividad y capacidad de atracción.

Ha recordado, además, que el sistema Sicted afronta una nueva etapa coincidiendo con su vigésimo quinto aniversario, incorporando nuevos criterios relacionados con la sostenibilidad social, económica y medioambiental, así como nuevas herramientas de gestión orientadas a seguir mejorando la experiencia turística.

El acto ha concluido con la entrega de los distintivos a las empresas, servicios y entidades reconocidas. Con ello, se ha puesto de relieve el compromiso del sector turístico jiennense con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua como pilares fundamentales para consolidar la provincia de Jaén como un destino de referencia.