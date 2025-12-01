El centro sanitario Castilla del Pino retoma la actividad este martes tras el incendio en el aparcamiento

Lateral del Centro de Salud Castilla del Pino, en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha informado que retomará la actividad asistencial habitual este martes por la mañana, tras el incendio de una furgoneta de mantenimiento ocurrido el lunes en el aparcamiento subterráneo del Centro de Especialidades Castilla del Pino. El incidente no ha causado daños personales y, en cuanto a los materiales, solo ha afectado a la furgoneta implicada y a otro vehículo contiguo.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha agradecido la colaboración ciudadana y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como del personal del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y del Hospital Universitario Reina Sofía. Asimismo, ha informado que el aparcamiento destinado a profesionales, ubicado en las plantas -1 y -2 del edificio, permanecerá temporalmente fuera de servicio.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en torno a las 9,30 horas de este lunes, cuando "se detectó un fuego originado en una furgoneta de servicio ubicada en el aparcamiento subterráneo del edificio. De forma inmediata se activó el plan de emergencias del centro, con la intervención coordinada del equipo de primera respuesta, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional".

De esta forma y "gracias a la actuación de los servicios de emergencia y al correcto funcionamiento de los sistemas de protección del edificio, la situación fue controlada en poco tiempo, y no se han producido daños personales entre pacientes ni profesionales. Los daños materiales se han limitado principalmente al vehículo en el que se originó el incendio y a otro vehículo contiguo, que ha resultado afectado de forma leve".

El edificio fue "evacuado inmediatamente, según marcan los protocolos, de manera ordenada y segura. En el momento del incidente se encontraban en el centro varios cientos de personas, ya que el horario en el que se ha producido es una franja de plena actividad asistencial".

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN

En cuanto a la atención sanitaria, las Urgencias del centro se han trasladado de forma temporal al Centro de Salud del Sector Sur hasta este martes, mientras que el resto de la actividad asistencial, incluyendo consultas externas y Atención Primaria, han quedado suspendida por el momento y se recuperará progresivamente en función de la disponibilidad de cada área.

Según han indicado desde el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, se informará a las personas afectadas por cancelaciones o modificaciones de sus citas a medida que se normalice la situación, por lo que "se agradece la comprensión de la ciudadanía", a la que se continuará informando puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales.

El Hospital Reina Sofía y el Distrito Sanitario han reiterado su "compromiso con la seguridad, la transparencia y la continuidad asistencial, y agradecen nuevamente la colaboración de todos los equipos que han intervenido en esta incidencia".