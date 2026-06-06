La División de Transformación Digital de Magtel impulsa la modernización de organizaciones y servicios públicos - MAGTEL

CÓRDOBA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La División de Transformación Digital de Magtel desempeña "un papel estratégico en la modernización de organizaciones públicas y privadas, acompañándolas en los procesos de adaptación tecnológica necesarios para afrontar un entorno cada vez más digital, interconectado y exigente".

Así lo ha destacado la compañía andaluza en su web, consultada por Europa Press, donde ha señalado que la actividad de dicha división "se orienta a convertir la tecnología en una palanca real de eficiencia, calidad de servicio y mejora operativa, más allá de la mera implantación de herramientas".

De hecho, Magtel aborda la transformación digital "desde una visión integral y aplicada, combinando conocimiento tecnológico, capacidad operativa y experiencia en la gestión de servicios críticos. Este enfoque permite diseñar e implantar soluciones digitales alineadas con los objetivos reales de las organizaciones, garantizando su viabilidad técnica, su escalabilidad y su continuidad en el tiempo".

Uno de los principales ámbitos de actuación de la División de Transformación Digital de Magtel es "el 'outsourcing' de procesos y servicios TIC, especialmente en entornos institucionales y administrativos de alta complejidad".

Así, a lo largo de 2025, Magtel ha prestado servicios de asistencia multicanal, soporte operativo y gestión avanzada de procesos digitales para distintas consejerías y organismos de la Junta de Andalucía. Este modelo posiciona a Magtel como un "socio tecnológico de confianza para la gestión de servicios públicos digitales, combinando atención al ciudadano, eficiencia operativa y cumplimiento normativo".

Además, la referida división de la compañía andaluza también actúa de forma significativa "en la mejora y modernización de infraestructuras TIC, facilitando el acceso a tecnología avanzada en todo el territorio". Destaca el proyecto de suministro e instalación de equipamiento tecnológico, mobiliario y señalética digital en los Puntos Vuela, desarrollado en distintas provincias andaluzas.

Este despliegue ha permitido "completar la adecuación integral de 83 municipios y homogeneizar equipamientos en otros 91, incorporando soluciones como robótica educativa, pizarras digitales, impresoras 3D, kits de telemedicina y cartelería digital". Las actuaciones "han reforzado el papel de la tecnología como herramienta de cohesión territorial, capacitación digital y acceso equitativo a servicios avanzados, especialmente en zonas rurales".

'PREPARADAS'

Dentro de su enfoque de transformación con impacto social, Magtel ha participado activamente en el despliegue territorial del programa 'Preparadas', orientado a la capacitación digital de mujeres desempleadas en zonas rurales de Andalucía.

La División ha asumido la oficina técnica de apoyo al programa, coordinando actuaciones de difusión, seguimiento y control de las acciones formativas. La iniciativa ha perseguido "alcanzar la capacitación de más de 80.000 mujeres, contribuyendo a reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad en entornos con menor acceso a oportunidades tecnológicas".

SOPORTE A TELECOMUNICACIONES

La División de Transformación Digital de Magtel también presta servicios de soporte operativo a la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, "cubriendo funciones de gestión de clientes y servicios, provisión, ingeniería, control de calidad y gestión de proyectos".

Además, Magtel realiza auditorías técnicas de calidad de señal de Televisión Digital Terrestre (TDT), incluyendo análisis de cobertura, diagnóstico de incidencias y mediciones especializadas, garantizando la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.

Con este enfoque, Magtel consolida su posicionamiento como "agente transformador, capaz de aplicar la tecnología para mejorar la eficiencia de las organizaciones, reforzar los servicios públicos y facilitar una digitalización efectiva, inclusiva y orientada al impacto real sobre el territorio y las personas".