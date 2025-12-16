Un documental promovido por el programa 'Cuenta conmigo' de la Diputación de Granada analiza la soledad no deseada

Presentación con la diputada provincial de Bienestar Social de Granada del 'teaser' del documental vinculado al programa provincial 'Cuenta conmigo' - DIPUTACIÓN

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Bienestar Social y Familia de la Diputación de Granada, Elena Duque, junto al presidente del Club Deportivo SUMA+, Fermín Aguilera, y el director del Secretariado de Compromiso Social de la Universidad de Granada (UGR), José Luis Cabezas, ha presentado el 'teaser' del documental vinculado al programa provincial 'Cuenta conmigo', una iniciativa que lucha contra la soledad no deseada a través de la sensibilización social y la creación de redes de apoyo.

El acto ha tenido lugar con motivo del Día Internacional Contra la Soledad No Deseada, poniendo el foco en una realidad social cada vez más presente y en la necesidad de abordarla desde la concienciación, el acompañamiento y el trabajo en red, según ha informado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Duque ha indicado que es un primer adelanto del documental realizado gracias al programa 'Cuenta conmigo', "un proyecto novedoso que lucha contra la soledad no deseada desde la cercanía, generando además empleo en nuestros municipios y fortaleciendo los vínculos comunitarios".

"Este trabajo audiovisual nace con una clara vocación de concienciación y uso didáctico, para ayudarnos a entender que la soledad no se combate solo con palabras, sino con presencia, acompañamiento y trabajo en equipo", ha añadido la diputada de Bienestar Social.

Por su parte, el presidente del Club Deportivo SUMA+, Fermín Aguilera, ha querido "agradecer a la Diputación el compromiso y la concienciación con este programa. Uno de los principales problemas que tiene actualmente nuestra sociedad es la salud mental y en ello la soledad no deseada juega un papel fundamental. Un proyecto de esta envergadura requiere de mucho esfuerzo, ya no solo el físico por las etapas, pero también da mucha satisfacción ver las emociones que se generan y le dan sentido a todo".

El audiovisual adelanta el espíritu de este proyecto solidario, que se materializa en un recorrido ciclista de más de 700 kilómetros por la provincia de Granada, dividido en cuatro etapas. A través de este desafío deportivo y humano, el programa 'Cuenta conmigo' lanza un mensaje claro y es que todos podemos ser parte de la solución y acompañar a quienes se sienten solos.

Concebido tanto como herramienta de sensibilización como material didáctico, el documental utiliza el símil del ciclismo para representar la experiencia de la soledad. El ciclista que pedalea solo frente a la adversidad, enfrentándose a pensamientos negativos y al desgaste físico y emocional, solo consigue avanzar y superar las dificultades gracias al apoyo de su equipo, un paralelismo que refleja el espíritu del programa, basado en la creación de redes de apoyo comunitario para que nadie tenga que afrontar la soledad en solitario.

El proyecto 'GR. Cuenta conmigo' tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre la problemática de la soledad no deseada, una situación que a menudo se vive en silencio y que repercute gravemente en el bienestar emocional y físico de quienes la padecen. Además, pretende generar lazos entre la ciudadanía, las instituciones públicas y las empresas privadas, promoviendo una red solidaria que potencie el apoyo mutuo y la corresponsabilidad social.

La presentación del documental completo tendrá lugar en el mes de enero, en un acto al que se invitará al tejido asociativo de la provincia, especialmente a aquellas entidades que trabajan activamente en la prevención y el abordaje de la soledad no deseada.