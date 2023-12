Domínguez (PP) aplaude el trabajo del partido en la provincia durante el año

JAÉN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha convocado este lunes en Linares una Junta Directiva Provincial en la que ha hecho balance del año en lo político y ha asegurado que "si las elecciones municipales se repitieran hoy no sólo sacaríamos ese magnífico resultado con 44 gobiernos, sino muchos más".

Domínguez ha valorado en un comunicado que "hemos doblado en votos, pasando de tres a seis diputados en el Parlamento de Andalucía", destacando "el trabajo de nuestro presidente regional, Juanma Moreno. "Hemos logrado un resultado insuperable en Alcalá la Real y grandes resultados en Villacarrillo, Aldeaquemada, Guarromán, Segura, Hornos, y muchos municipios donde los jiennenses confían en nosotros porque ven cómo gobernamos", ha subrayado, resaltando que "el año acaba y el ayuntamiento de Jaén y de Linares son del Partido Popular". Ha vaticinado además que Auxi del Olmo va a ser "la mejor alcaldesa en toda la historia de Linares".

También ha apuntado a que el PP "va a liberar a Jaén de Sánchez, Espadas y, cómo no, de Paco Reyes. En tres años y medio la bandera azul libertad ondeará en el Palacio Provincial", augurando un triunfo popular en la Diputación. "Lo que no hemos logrado en un solo paso, lo lograremos en dos", ha añadido.

Domínguez se ha mostrado además seguro de que Alberto Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente de España porque "el país lo necesita o no remontaremos". También ha participado en esta Junta Directiva provincial Alejandro Romero, vicesecretario regional del PP, que ha felicitado al PP de Jaén por haber pasado en este año que acaba "de 16 a 44 gobiernos con las ELAS. No sois conscientes de lo que habéis conseguido. Ese germen ya no es una semilla, es una raíz que nos dará mucho más fruto en el futuro".

Por su parte, la secretaria general de PP de Jaén, Elena González, ha hecho hincapié en que "gobernamos a prácticamente la mitad de la población de Jaén y los grandes municipios y hemos aumentado en diputados. Ha sido un año fantástico con un trabajo arduo, municipio a municipio, que ha dado sus frutos, con unos magníficos resultados electorales. Tenemos que seguir trabajando por y para Andalucía y España porque somos la alternativa, de hecho ganamos las elecciones generales", ha recordado.