Domínguez (PP Jaén) celebra la convocatoria de elecciones para poder elegir entre "decadencia y cambio"

Archivo - Erik Domínguez/ARCHIVO - PP - Archivo

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mostrado su satisfacción ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, asegurando que los jiennenses y el resto de los españoles tendrán "por fin" la oportunidad de "elegir entre decadencia o cambio".

El dirigente popular ha mostrado también su "pesar" por las circunstancias que han motivado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a realizar la convocatoria. A su juicio, Sánchez no ha tomado esta decisión "porque le importe nuestro país", sino porque busca su beneficio ante un horizonte judicial que se presenta "muy complejo y poco halagüeño".

En una comparecencia pública, Domínguez ha respaldado las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, incidiendo en que estos comicios no son "unas elecciones más", sino la oportunidad de que "la democracia venza a quien tanto daño ha hecho a nuestro país".

En este sentido, ha defendido la urgencia de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y de poner fin a la "colonización" de las instituciones, a la pérdida de reputación internacional y a la "polarización" de la sociedad. "Sánchez ha logrado enfrentar a unos ciudadanos con otros y es una de las cuestiones que más lamento", ha aseverado.

Para el presidente del PP jiennense, la provincia de Jaén constituye el "ejemplo claro" del perjuicio causado por la gestión del Gobierno de España. Según ha denunciado, el territorio se encuentra "sin trenes, ni carreteras dignas, ni políticas hídricas".

Entre las principales carencias y proyectos pendientes en la provincia, Domínguez ha enumerado la falta de conducciones de la presa de Siles, la paralización de las obras para concluir la autovía A-32 y para iniciar la A-81, la ausencia de alta velocidad ferroviaria, la falta de médicos, la inexistencia de vivienda pública construida, un sistema educativo "en decadencia", un coste de vida "insoportable" y una "inmigración descontrolada", además de seguir sin una Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Asimismo, el líder de los populares de Jaén ha acusado al PSOE jiennense de ponerse "al servicio del proyecto personalista de Pedro Sánchez", olvidando defender los intereses de los jiennenses.

Frente a esta situación, Domínguez ha mostrado su total confianza en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, mostrándose y en que será un presidente que dará "otro rumbo a España" a través de un gobierno "fuerte, libre, que cumpla su palabra y rinda cuentas".

No obstante, el dirigente provincial ha recordado que el resultado "dependerá de todos nosotros" y de que los ciudadanos cumplan con su parte en las urnas. "La palabra la tiene ahora España, que tendrá que decidir el próximo 29 de noviembre entre decadencia o cambio", ha concluido.