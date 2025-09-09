Domínguez (PP de Jaén) señala la labor de oposición "firme, leal y transparente" en la Diputación

Reunión del grupo del PP en la Diputación de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha señalado este martes la labor de oposición "firme, leal y transparente" que la formación realiza en la Diputación.

Así lo ha indicado en un encuentro con el grupo 'popular' de la Administración provincial, con su portavoz al frente, Luis Mariano Camacho. El encuentro cierra la ronda de reuniones que ha llevado a cabo en los primeros días de septiembre con representantes del partido en las distintas administraciones.

Domínguez ha puesto de relieve el trabajo "magnífico" que están haciendo los diputados provinciales, "con una oposición firme, leal, transparente, ejerciendo una oposición bien entendida, vehemente cuando hay que serlo, pero con educación y respeto", según ha informado el PP jiennense.

"Algo que no está reñido con actuar con vehemencia en aquella reclamaciones que tenemos que hacer, que no son pocas en materia de infraestructuras y otras áreas como el turismo o los servicios sociales que son competencia provincial", ha afirmado.

Además, ha apuntado que desde el PP se seguirá "reclamando un trato justo" al considerar que "no existe igualdad" entre los municipios que gobierna el PSOE y los que gobiernan otras fuerzas políticas.

Al respecto, ha aludido a una "totalmente sectaria, favoreciendo a los municipios en los que ellos gobiernan", con "la mayoría de ayudas y subvenciones". De ahí que haya exigido al gobierno socialista de la Diputación a actuar "con proporcionalidad" y "equilibrio".

"Cada vez que el PSOE maltrata a un Ayuntamiento del PP en realidad no está haciéndole daño al partido sino a sus vecinos", ha declarado, no sin resaltar que el PP gestiona "prácticamente a la mitad de los jiennenses".

Finalmente, Domínguez ha manifestado que llevarán a cabo "esa estrategia centrada en las cosas importantes, con mano tendida para ser colaborativos en aquello que sea necesario".

"Nuestro trabajo irá enfocado a lograr el que sigue siendo nuestro principal objetivo y es que una vez que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta, Feijóo llegue a la Moncloa y la Diputación cambie de color, por higiene democrática", ha concluido.