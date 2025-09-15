La DOP Baena (Córdoba) activa la campaña de control de la mosca del olivo con "un plan sostenible y de alta precisión"

Avion utilizado por la DOP Baena en la nueva campaña de vigilancia y control frente a la mosca del olivo - DOP BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena (Córdoba) ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control frente a la mosca del olivo, destinada a reducir la incidencia de la plaga y la picada de la aceituna, mediante "un plan sostenible y de alta precisión", para garantizar "la excelencia del virgen extra de la DOP Baena".

El operativo, según ha informado la DOP Baena en una nota, está impulsado de manera conjunta por el Consejo Regulador de la propia DOP y la Asociación de Agricultores de la demarcación, e incluye más de 120 puntos de observación distribuidos por el territorio.

Este sistema "permite actuar de forma precisa únicamente en aquellas áreas donde se detecta mayor incidencia, reduciendo así el uso de tratamientos y favoreciendo la sostenibilidad ambiental. La estrategia contempla técnicas avaladas para la agricultura ecológica, como el trampeo masivo y la aplicación de tratamientos localizados -terrestres y aéreos- exclusivamente cuando resulta necesario".

Con ello, "no solo se limita el impacto ambiental, sino que también se logra un empleo más eficiente y racional de los recursos", reforzando así la DOP Baena su "compromiso con un olivar de calidad, sostenible y respetuoso con el entorno, protegiendo al mismo tiempo a agricultores y consumidores".