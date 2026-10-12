Dos acertantes de Jaén y Huelva, premiados con casi 47.000 euros en la Bonoloto

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos acertantes de Jaén y Huelva recibirán, cada uno de ellos, un total de 46.797,08 euros por un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 12 de octubre, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Los boletos, validados en la administración de Loterías número 16 de Jaén --situada en la calle Virgen de la Capilla, 9--, y en el despacho receptor número 39.695 de Huelva --situado en la calle Manuel Sánchez, 9-- son los dos únicos boletos acertantes de segunda categoría en el sorteo de esta jornada.

De primera categoría --seis aciertos-- no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 900.000 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 04, 16, 40, 44, 39 y 23, con el 11 como complementario y el 7 como reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 1.469.135 euros.