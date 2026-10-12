Moreno subraya desde Bruselas la condición de Ceuta como "frontera exterior sur" de la UE tras la "invasión" sufrida

1124760.1.260.149.20261012161623 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

BRUSELAS/SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha subrayado este lunes que la ciudad autónoma de Ceuta es "frontera exterior del sur de la Unión Europea, y ha vivido una invasión", tras lo que ha defendido que sus vecinos necesitan sentir que "Europa está a su lado, porque proteger Ceuta también es proteger a Europa".

Así lo ha manifestado el también co-presidente del Comité Europeo de las Regiones durante su intervención en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, en Bruselas, desde donde Moreno ha recordado además que este 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad.

Moreno ha defendido que "la fortaleza de Europa no se construye sólo en Bruselas", sino que "se construye cada día en las ciudades, en los pueblos, en las regiones", y ha aseverado que "Europa nunca será fuerte hacia el exterior si antes no es fuerte hacia adentro".

En ese punto, el presidente andaluz ha señalado que Europa se enfrenta actualmente "sin lugar a duda a grandes desafíos, como la guerra de Ucrania o como la propia presión migratoria", y en ese punto ha aludido a "una realidad" que ha dicho conocer "muy bien", la de la ciudad de Ceuta.

Moreno ha subrayado que dicha localidad española del norte de África es "frontera exterior del sur de la Unión Europea, y ha vivido una invasión", en alusión al episodio de finales del pasado mes de julio, cuando decenas de miles de inmigrantes entraron en la ciudad.

"Los ceutíes necesitan sentir que Europa está a su lado, porque proteger Ceuta también es proteger a Europa", ha sentenciado el presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención en este acto de la Semana Europea de las Regiones en Bruselas.