Dos acusados en el crimen de Los Yesos (Granada) reconocen los asesinatos pero no la agresión sexual a ella

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda sesión del juicio que sigue la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada por la fórmula del jurado popular con cuatro acusados por el conocido como crimen de Los Yesos (Sorvilán) ha evidenciado este martes las versiones enfrentadas que tienen dos de ellos, de nacionalidad marroquí, que han reconocido los asesinatos del dueño de un cortijo de este municipio de la comarca de la costa y de su compañera sentimental tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última, respecto de los otros dos procesados, que son españoles.

Los dos marroquíes, de 29 años y en situación irregular cuando tenían lugar los hechos, el 20 de abril de 2022, quienes se enfrentan a prisión permanente revisable precisamente por el asesinato de ella tras, según mantiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, haberla agredido sexualmente, han señalado respecto de este último extremo que nunca actuaron contra ella con deseo sexual si bien han reconocido que la desnudaron "entre todos" al objeto de "asustar" al hombre para que accediera a entregarles el dinero que al parecer iban buscando.

Sí han reconocido que el supuesto cabecilla dio muerte al hombre, y el otro a la mujer, en el marco de un plan que habrían decidido, según han reiterado ambos en sus declaraciones a sus abogados, "entre todos", participando también los cuatro, según estos testimonios en sede judicial, en los golpes y las torturas a las víctimas, así como en el traslado y el arrojamiento por un terraplén de los cadáveres posteriormente. Los dos marroquíes han dicho estar arrepentidos por lo sucedido y han pedido perdón a las familias.

En el contexto en el que ocurrieron los hechos, los dos españoles, de 32 y 22 años, no les habrían tenido "miedo", versiones que contrastan con las de estos dos, que, acusados provisionalmente por la Fiscalía de ser cómplices en la presunta comisión de los asesinatos y la agresión sexual, han alegado precisamente haber estado en "shock" o paralizados en distintos momentos de sus declaraciones ante el tribunal para justificar que no hicieran nada para evitar los fatales desenlaces.

Para estos dos supuestos cómplices la Fiscalía pide por la presunta comisión del asesinato del hombre un total de doce años de prisión y por el de la mujer, 22, en el marco de los más de 60 años que piden para cada uno desde el ministerio público, solicitudes de penas similares que en el caso de los otros dos se suman a la de prisión permanente revisable.

Uno de los procesados con DNI, hijo de una mujer que al parecer había sido compañera sentimental del hombre al que dieron muerte en su cortijo, ha negado que hubiera podido actuar por venganza, y que pasara información a los otros sobre el dinero que pudiera haber en el lugar pese a que ha indicado que el supuesto cabecilla le habría pedido averiguar datos al respecto en varias ocasiones.

"Aquí no hay nada, vámonos", ha mantenido que dijo cuando llegaron al lugar antes de quedar en "shock" por las amenazas que dice que recibió contra él y contra su madre, al igual que él "nunca" tuvo el control de la situación.

Los hechos se desencadenaban al parecer para un robo tanto de dinero como de drogas, según ha mantenido el otro nacional español que le dijeron los procesados para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable. "Hoy es el día" dice que les dijeron habiendo reconocido que estuvieron implicados previamente en asaltos en la misma propiedad. Pero nunca pensó que podían "hacer lo que hicieron".

"En ningún momento" según esta versión, se planeó "entre todos como están diciendo", a la par que ha incidido en que se sintió amenazado y temió por la vida de su familia porque se habrían convertido en testigos del desenlace del crimen, y que incluso para ello vio cómo uno de los marroquíes dio "machetazos" en una silla a su lado y le llegó a poner "dos veces" una pistola en la cabeza. "Si no hacéis esto ustedes vais por el mismo camino", fue el mensaje que ha señalado que recibió para explicar su supuesta participación en los hechos.

"ALÁ ES GRANDE"

En una declaración en la que ha indicado que escuchó cómo en el momento de la muerte del dueño del cortijo oyó dos veces "Alá es grande", este acusado ha mantenido que los jóvenes de origen marroquí fueron responsables de la supuesta agresión sexual y que se opone a que "dos guarros hagan eso con una mujer y queden impunes", añadiendo que quiere "que lo paguen" y que por eso habría colaborado con la investigación.

Van a ser revisadas por el jurado distintas declaraciones en fase de instrucción de los mismos procesados por posibles contradicciones que habrían detectado las partes este martes, la segunda jornada de un juicio señalado para toda la semana por la presunta comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas, y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz.