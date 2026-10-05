Dos danas dejarán lluvias "significativas", tormentas y un descenso de las temperaturas de hasta 6 grados en Andalucía

Archivo - Transeúntes cruzan el Puente de Triana. Imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado que dos danas dejarán lluvias "significativas", tormentas y un descenso de las temperaturas de hasta 6 grados esta semana en la región.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha precisado que hay varios avisos activos por lluvias y tormentas en diferentes puntos de la región y que la segunda dana dejará precipitaciones especialmente el viernes, "aunque prácticamente todos los días puede llover algo".

En cuanto a las temperaturas, Del Pino ha señalado que experimentarán un descenso notable en los próximos días. En concreto, van a bajar unos cinco o seis grados hasta el jueves, para posteriormente recuperarse a partir del jueves, cuando "podríamos de nuevo volver a tocar los 30 grados de máximas". Por su parte, las mínimas a partir del miércoles van a estar por debajo de los 20 grados.

Asimismo, el viento también jugará un papel importante en la evolución meteorológica, con levante predominante este lunes y poniente el martes y miércoles, mientras que a partir del viernes volverá el levante, que podría alcanzar intensidad moderada a fuerte en el Estrecho.

Para concluir, Del Pino ha destacado que "se espera una semana bastante inestable siendo el martes y viernes los días más significativos por precipitaciones y posibles tormentas".