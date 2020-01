Dos detenidos por los altercados en la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén) en la protesta de los olivareros

Actualizado 30/01/2020 17:46:24 CET

JAÉN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas se encuentran detenidas como consecuencia de los altercados vividos en la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén) cuando un grupo de más de un centenar de manifestantes a invadido la calzada y ha cortado la circulación en los dos sentidos mediante la quema de neumáticos.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha confirmado a Europa Press que a uno de los detenidos se le imputa un delito de atentado a la autoridad, mientras que al segundo se le imputa un delito de daños. Estas dos personas se encuentran detenidas en el cuartal de la Guardia Civil de La Carolina donde se instruyen las correspondientes diligencias.

Ha sido sobre las 8,30 horas cuando un grupo de manifestantes han aprovechado las obras que se están realizando en la A-4, a la altura del kilómetro 269, para invadir la calzada y cortar ambos sentidos de la circulación mediante la quema de neumáticos.

Poco antes de las 12,00 horas, guardias civiles pertenecientes a los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) han intervenido lanzando gases y botes de humo para disolver a los manifestantes y permitir a los bomberos apagar los neumáticos que ardían sobre la calzada.

Cuando se ha conseguido despejar la calzada, grupos de manifestantes han intentado cortar en otros puntos próximos lo que ha dificultado la circulación que ha llegado a presentar hasta 23 kilómetros de retenciones.

La Subdelegación del Gobierno en Jaén había autorizado con restricciones los cortes propuestos por las organizaciones agrarias en la A-4, en Andújar; en la A-44, en el Puerto Carretero; en la A-316, en Torredelcampo; y en la A-32 a su paso por Úbeda.

Tanto el corte de la A-4 en La Carolina como el de la N-322 a su paso por Puente de Génave no habían sido comunicados y no estaban contemplados por las organizaciones convocantes. Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha emitido un comunicado lamentando los incidentes registrados a debido a la actitud de "grupos de incontrolados que no representan a los miles de olivareros que ejercen su derecho a manifestarse" para exigir precios justos en origen.