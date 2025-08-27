Dos detenidos en la circunvalación de Granada tras una persecución en coche por robar en una nave del polígono Juncaril

La Guardia Civil detiene a dos hombres por un robo con fuerza el pasado lunes 25 de agosto en una nave del polígono Juncaril. Los agentes consiguieron detenerlos en la circunvalación de Granada tras perseguirlos en su intento de fuga. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención contra los delitos contra el patrimonio ha detenido a dos hombres, de 40 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una nave industrial dedicada a la paquetería en el polígono Juncaril, en el término municipal de Peligros.

Según han señalado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado lunes 25 de agosto, cuando los ahora detenidos accedieron al interior de la nave y sustrajeron diversos productos, en su mayoría bebidas, alimentos y material escolar.

Gracias a la rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana, la Benemérita localizó un vehículo sospechoso en las inmediaciones del polígono y trataron de interceptarlo, y tuvo que perseguirlo hasta darle alcance en la autovía de circunvalación de Granada.

En el interior del vehículo, los agentes hallaron la totalidad de los efectos sustraídos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada y los efectos robados han sido devueltos a su dueño.