Dos detenidos tras el desmantelamiento de dos puntos de droga activos en La Carlota (Córdoba)

Operación de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, ha detenido en La Carlota (Córdoba) a dos personas de edades comprendidas entre los 41 y los 25 años de edad, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones que han durado varios meses, se iniciaron tras detectar que varias personas se estaban dedicando al tráfico de drogas en la localidad y que los mismos mantenían dos puntos de venta muy activos de droga, principalmente marihuana, hachís y cocaína y también se estaban dedicando al transporte de la misma en patinetes eléctricos.

El desarrollo de la investigación, unido al dispositivo establecido en la zona, en el que también colaboraron efectivos de la Policía Local de La Carlota, ha permitido obtener indicios suficientes de que, desde dos viviendas, ubicadas en la localidad, se estaba procediendo al tráfico de drogas.

Por ello, la Guardia Civil solicitó mandamiento judicial de entrada y registro para los dos domicilios, que fueron llevados a cabo de manera simultánea, a primera hora de la mañana del pasado día 17 de diciembre.

Fruto de los dos registros efectuados, la Guardia Civil intervino unos 92 gramos de hachís, 37 gramos de cocaína, 10 gramos marihuana, 490 euros en billetes fraccionados, sustancia de corte y sendas estructuras preparadas para albergar plantaciones de marihuana.

Ante estos hallazgos, la Guardia Civil procedió a la detención de dos personas, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Los detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos de la Policía Local de la Carlota, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas, personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Montilla y el servicio aéreo con drones.