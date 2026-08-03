Dos detenidos al desmantelar en Torreperogil (Jaén) dos puntos de venta de droga

Efectos y droga intervenida durante la operación - GUARDIA CIVIL

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 22 y 25 años, vecinos de la localidad de Torreperogil (Jaén), como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en dicho municipio.

La investigación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de una posible actividad continuada de venta de droga en dos inmuebles de esta localidad, donde se venía registrando un constante trasiego de personas, circunstancia que había generado alarma social entre los vecinos de la zona.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que los inmuebles investigados eran utilizados para el almacenamiento, preparación, distribución y venta de sustancias estupefacientes.

Las dos detenciones se han practicado durante la entrada y registro de ambos inmuebles. Además, se han intervenido 5,85 gramos de cocaína, más de 5,2 kilogramos de derivados del cannabis, concretamente 690 gramos de hachís, 3.675 gramos de marihuana y 895 gramos de polen de hachís, así como 1,63 gramos de éxtasis y 1,31 gramos de MDMA.

Asimismo, los agentes incautaron una pistola detonadora, una pistola de aire comprimido, dos dispositivos de descarga eléctrica tipo táser, dos armas blancas, 15 cartuchos del calibre 9 mm Luger, 28 cartuchos detonadores de 9 mm, varias básculas de precisión, una máquina para el envasado de la droga, dinero en efectivo, diversa documentación y anotaciones relacionadas con la contabilidad y control de las ventas, así como once teléfonos móviles y varios ordenadores portátiles.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.