Dos detenidos en Maracena (Granada) al ser interceptados en un vehículo robado en Huelva

Una placa de matrícula atornillada de forma sospechosa y un ticket de parking que ocultaba el número de bastidor fueron las claves para que la acción de la Policía Local de Maracena acabara con la detención de los dos ocupantes del coche sustraído. - POLICÍA LOCAL DE MARACENA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en la ciudad granadina de Maracena tras ser interceptados por la Policía Local a bordo de un vehículo robado en Huelva. Los agentes siguieron al coche, lo interceptaron gracias a la acción conjunta de dos patrullas y comprobaron que intentaban ocultar este presunto hecho delictivo.

Así se deduce de la comunicación que ha hecho pública el propio cuerpo de seguridad local, que señala una de sus patrullas de barrio detectó un turismo ocupado por dos personas, cuya actitud llamó la atención de los agentes.

Los que iban en el coche intentaron eludir a la Policía, pero una segunda unidad del 092 que se encontraba en la zona permitió interceptar el vehículo. Al comprobar la matrícula todo parecía en orden, tenía seguro e ITV en vigor, aunque el titular del coche era una tercera persona.

Según la Policía Local, el conductor y el ocupante mostraron las llaves del vehículo y comentaron que el coche era de un amigo que se lo había prestado. Fue entonces cuando los agentes, al observar con detalle la matrícula, comprobaron que estaba atornillada de forma poco habitual. Además, un ticket de parking estaba estratégicamente colocado en el salpicadero para ocultar el número de bastidor.

Finalmente, los agentes de la Policía Local de Maracena descubrieron que el vehículo había sido sustraído en Huelva, por lo que la actuación terminó con la detención de los dos individuos y el vehículo recuperado para entregar a su legítimo propietario.