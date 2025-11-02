Dos enmascarados detenidos en Melilla por robo con violencia en Halloween y una docena de contenedores incendiados

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La noche de Halloween se ha saldado en Melilla con varios incidentes que han requerido la intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia. La Policía Local ha detenido a dos individuos enmascarados como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, mientras que los Bomberos han tenido que apagar una docena de contenedores incendiados en distintos puntos de la ciudad.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Consejería de Seguridad Ciudadana, el presunto robo ha ocurrido sobre las 21:30 horas del 31 de octubre en el interior del Parque Forestal. La víctima, en estado de "gran nerviosismo", ha relatado a los agentes que había sido abordada por la espalda por dos personas disfrazadas con máscaras blancas, quienes la amenazaron con un arma blanca para que les entregara su teléfono móvil de alta gama.

Tras recibir la descripción de los sospechosos y la dirección de huida hacia el barrio del Real, los agentes han organizado un dispositivo de búsqueda. Uno de los presuntos autores ha sido localizado en la calle Jiménez Iglesias, donde, al percatarse de la presencia policial, ha intentado escapar introduciéndose nuevamente en el Parque. Finalmente ha sido interceptado tras una persecución a pie y en vehículo policial.

El portavoz policial ha asegurado que ya en dependencias policiales, el detenido colaboró con los agentes y contactó telefónicamente con su cómplice, quien acudió posteriormente a la Jefatura de la Policía Local y entregó el teléfono sustraído, siendo igualmente arrestado. Los dos arrestados han sido llevados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía antes de su puesta a disposición judicial.

QUEMA DE CONTENEDORES

Por otro lado, el portavoz de la Consejería de Seguridad Ciudadana ha detallado que la misma noche de Halloween ha estado marcada por otros incidentes vandálicos: "Los Bomberos tuvieron que intervenir para sofocar incendios en más de diez contenedores repartidos por distintos barrios de la ciudad". En total, la Consejería de Seguridad Ciudadana ha contabilizado doce actuaciones relacionadas con fuegos intencionados y pequeños disturbios.

Ante estos hechos, la Consejería ha expresado su preocupación y ha recordado que "acciones imprudentes como la quema de contenedores no solo causan daños a la propiedad pública, sino que también ponen en peligro a la población". Para localizar a los responsables, ha sido necesario el uso de drones de vigilancia durante la noche.

Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha agradecido la colaboración ciudadana y se ha reiterado el compromiso de seguir trabajando "por una Melilla más segura", especialmente en fechas señaladas como la de Halloween.