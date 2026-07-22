Los dos estudiantes con mejores notas de la PAU en la provincia de Jaén eligen la UJA para cursar Medicina y Química

El rector con los estudiantes de mayor nota en la provincia con la PAU - UJA

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la prueba de acceso a la universidad (PAU) en la provincia de Jaén han decidido matricularse en la institución académica jiennense para el próximo curso cursar Medicina y Química

Se trata de Pablo Garzón, que obtuvo un 9,95 (sobre 10) de nota de acceso y se ha matriculado en el Grado en Medicina, y María Martínez, que logró un 9,92 (sobre 10) y cursará el Grado en Química. Ambos estudiantes proceden del Colegio Cristo Rey de Jaén.

Durante el encuentro con ambos estudiantes, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha destacado que se trata de "dos estudiantes con mucha disciplina y además con talento". Asimismo, ha agradecido su confianza en la UJA para su formación académica y personal, al tempo que les ha animado a "hacer vida universitaria".

"Que los dos estudiantes con mejores calificaciones en la PAU en la provincia estén aquí con nosotros y hayan apostado por la Universidad de Jaén significa que vamos por el buen camino", ha recalcado el rector.

Ruiz ha expresado su deseo de que, una vez finalicen sus estudios de grado, máster o doctorado, "apuesten por Jaén para que su conocimiento, para que su talento, para que su formación repercuta e incida al máximo en nuestra tierra".

Pablo Garzón, que lideró los resultados de la PAU en la provincia con una calificación de 13,95, cuenta además en su expediente con la Medalla de Oro y uno de los Premios Nacionales en la 39ª Olimpiada Nacional de Química celebrada en la Universidad de Alicante, lo que le permitió representar a la delegación española en las fases internacional e iberoamericana.

Aunque su vocación científica inicial le llevó a plantearse estudiar el grado de Biomedicina en la Universidad de Sevilla, finalmente ha optado por quedarse en Jaén por "cercanía" y por el contacto continuo que ha mantenido con la UJA desde Bachillerato a través de visitas organizadas y la preparación de la PAU.

Por su parte, María Martínez ha decidido cursar el Grado en Química en la UJA, una elección motivada por su participación en el proyecto Explora IES de la propia universidad. "Me gustó mucho el laboratorio, me vi allí muy bien, muy cómoda y como Química se puede estudiar aquí en Jaén, pues voy a apostar por esta universidad que también tiene muy buenas referencias en este grado", ha manifestado la estudiante.