Dos hermanos detenidos en Granada acusados del secuestro de un hombre al que amenazaron de muerte

Arma de fuego intervenida en la operación Quemadero - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada, en el marco de la denominada operación Quemadero, a dos hermanos, de 35 y 28 años, a quienes se investiga por la presunta comisión de cinco delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas, lesiones graves, amenazas y tráfico de drogas, tras supuestamente haber secuestrado a un tercer individuo al que habrían lesionado de gravedad y amenazado de muerte con armas de fuego y armas blancas.

Durante el registro de los lugares donde habitaban los presuntos autores, un extenso cortijo en las proximidades de la capital y un piso en el distrito Norte, los agentes se incautaron de tres armas de fuego, 25 kilos de marihuana, 66.000 euros en billetes, dos chalecos antibala, un hacha, una catana, un machete y un puño americano. El mayor de los detenidos ha ingresado ya en prisión por decisión de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa este martes.

La investigación policial comenzó después de tener conocimiento sobre un varón marroquí, de 30 años, quien había ingresado de gravedad en el servicio de Urgencias de un centro hospitalario de la capital. En las primeras averiguaciones realizadas por los policías, estos pudieron saber que dicho individuo había sido secuestrado por tres varones y desplazado hasta un cortijo cercano a la capital, lugar donde habría sido "maniatado con bridas y golpeado, además de haber sido amenazado de muerte exhibiendo un arma de fuego y un hacha".

Tras seis horas de cautiverio habría logrado fugarse del lugar y acudir al servicio de Urgencias. El avance de la investigación policial consiguió la identificación de los tres presuntos autores, un varón de 58 años y sus dos hermanos, de 35 y 28 años.

Finalmente, tras conseguir los mandamientos de entrada y registro judicial, los policías consiguieron detener a dos hermanos, ambos con numerosos antecedentes policiales, no siendo detenido el tercero por motivos de salud. Asímismo, durante la inspección de los dos lugares donde moraban, un extenso cortijo en las proximidades de la capital y un piso ubicado en el distrito Norte, los agentes hallaron dos armas de fuego cortas y varias decenas de cartuchos de distinto calibre y una escopeta.

También encontraron armas blancas y armas prohibidas tales como una catana, un machete y un puño americano, además de un hacha y dos chalecos antibala. En una de las habitaciones de una de las casas del cortijo se encontraron dos bolsas de cogollos de marihuana y en una nave cercana otra cantidad de cogollos en proceso de secado.

Sumando todo ello fueron incautados 25 kilos. Por otra parte, escondidos en diversos lugares, entre ellos una caja fuerte, los policías localizaron 66.000 euros en billetes, han precisado desde la Policía Nacional.