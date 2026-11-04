Dos identificados en Alhendín (Granada) con antecedentes por robos e intervenidas varias herramientas

A los dos hombres se les intervinieron herramientas como cizallas, patas de cabra o martillos, habitualmente usadas en delitos contra el patrimonio y robos con fuerza en las cosas. - POLICÍA LOCAL DE ALHENDÍN

ALHENDÍN (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alhendín (Granada) ha identificado a dos hombres a los que les constaban antecedentes por delitos contra el patrimonio y robos con fuerza en las cosas y les ha intervenido varias herramientas relacionados con este tipo de delitos de las que no pudieron justificar su procedencia.

En este sentido ha informado el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press, en la que detalla que los hechos ocurrieron cuando los agentes recibieron el aviso de varios vecinos del barrio de Bertos, que alertaban sobre la presencia de dos individuos en actitud sospechosa que merodeaban por zonas comunes de un edificio y realizaban preguntas sobre un inmueble de propiedad bancaria.

Los policías se personaron rápidamente en el lugar, y durante la intervención identificaron a los dos hombres y les practicaron un cacheo superficial. A ambos les constaban numerosos antecedentes policiales de todo tipo, muchos de ellos relacionados con delitos contra el patrimonio y robos con fuerza en las cosas.

En la inspección del vehículo se localizaron numerosas herramientas y útiles habitualmente empleados para cometer este tipo de delitos: cizallas, patas de cabra, martillos, bombines y diferentes llaves. Algunas de ellas todavía conservaban la etiqueta de compra. Preguntados por los agentes el motivo de su visita a Alhendín, manifestaron que habían venido a visitar a un supuesto amigo. Sin embargo, no pudieron indicar dónde vivía este amigo ni ponerse en contacto por teléfono con él. Y en cuanto a las herramientas, dijeron que estaban arreglando una valla metálica en su finca sita en un pueblo a 30 kilómetros de Alhendín.

Como no pudieron acreditar la legítima procedencia de los efectos, los agentes los intervinieron, y, además, el vehículo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal al no tener seguro obligatorio ni ITV en vigor.