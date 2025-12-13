Dos librerías andaluzas acogidas a una iniciativa que persigue el relevo generacional: "Son espacios esenciales"

Archivo - Interior de una librería independiente. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), en colaboración con el Ministerio de Cultura, ha presentado este mes de noviembre la nueva Oficina Técnica de Transmisión de Librerías (OTTL). Este iniciativa tiene como finalidad "garantizar la continuidad" de las librerías independientes, ofreciendo asesoramiento que facilite la transmisión generacional y prevenga el cierre de estos "espacios culturales esenciales".

Según ha confirmado la OTTL a Europa Press, son dos las librerías andaluzas que ya se han acogido a este proceso: Rayuela en Sevilla y Amuleto en Algeciras (Cádiz). Sus propietarios han valorado el proyecto como "muy positivo" ya que "el acompañamiento resulta fundamental en un procedimiento tan complejo", han remarcado en referencia al traspaso de estos negocios.

Asimismo, ambos han subrayado el "valor sentimental" que implican estos establecimientos debido a la trayectoria familiar que muchos de ellos guardan y el papel "fundamental" que tienen las librerías de barrio en la vida cultural de las ciudades.

ANDALUCÍA, SEGUNDA COMUNIDAD CON MÁS LIBRERÍAS

Andalucía cuenta actualmente con 386 librerías independientes, que suponen el 14 por ciento de las que hay en todo el territorio nacional, por lo que se sitúa como la segunda comunidad con más establecimientos independientes dedicados al libro, sólo por detrás de Cataluña, según datos del Mapa de Librerías 2024-2025 que elabora cada año Cegal.

De este estudio se desprende también que se ha producido un descenso de 233 librerías respecto a las que existían en el año 2022 en todo el territorio nacional. Para evitar que continúe en ascenso y fomentar la "bibliodiversidad" ha surgido esta iniciativa, según enmarcó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la OTTL el pasado 11 de noviembre con motivo del Día de las Librerías.

Al hilo de estos datos, el propietario de la librería Rayuela y presidente del Gremio de Libreros de Sevilla, Miguel Ángel Escalera, ha señalado a esta agencia que, pese a las dificultades actuales, las librerías en Sevilla viven un momento de "relativa tranquilidad". No obstante, ha lamentado que se trata de un sector cultural que "apenas recibe ayudas públicas".

Respecto a la iniciativa de la OTTL, Escalera ha apuntado que, "aunque ya existía un modelo similar en Francia, en España es un movimiento nuevo y liderado directamente por los libreros". A su vez ha remarcado que la Oficina hace también una labor de intermediación, poniendo en contacto a libreros próximos a la jubilación con personas interesadas en asumir la actividad.

En este sentido, ha explicado que Rayuela tenía sucesor, pero "hay quien no lo tiene y este servicio puede venir muy bien", a la par que ha sostenido que el proceso incluye también una valoración del estado financiero de la librería para "contar con una valoración económica fiable del traspaso".

DOS LIBRERÍAS CON LARGA TRAYECTORIA

De esta forma, el librero, que acaba de jubilarse, ha admitido que la retirada le despierta "una mezcla de nostalgia y orgullo" al recordar el camino recorrido. Durante 30 años ha abierto las puertas de Rayuela, una librería de barrio que, según ha explicado, ha marcado también la vida de su familia pues su hijo "creció entre sus estanterías y siempre ha tenido claro que algún día cogería el relevo".

La idea de la librería, ha sostenido, surgió como "un proyecto personal" entre su compañera Lola y él, que en ese momento trabajaba como ferroviario. Ambos compartían "una fuerte pasión" por la literatura infantil y decidieron apostar por un modelo de librería especializada en infancia que combinaba la venta de libros con diversas actividades.

Escalera ha comentado que "ahora es habitual que las librerías tengan un proyecto cultural asociado, pero en aquel entonces, no" y ha remarcado que la propia historia familiar ha quedado entrelazada con la de la librería, puesto que su hijo y su pareja se conocieron siendo niños en Rayuela, según ha explicado. Ha querido reivindicar así el "impacto personal y comunitario" que ha tenido el espacio a lo largo de estos años, que ha llegado a ser Mejor Librería Cultural de España en 2022.

Así, ha recordado las noches "mágicas" de Rayuela, en las que los niños podían escoger libremente el título que quisieran leer. Para Escalera, aquellas veladas convertían a la librería "en un espacio capaz de reunir familias y crear vínculos que han perdurado en el tiempo" porque, según ha apuntado, una librería de barrio "no es solo un punto de venta de libros", sino un verdadero "centro cultural" donde los lectores "se reúnen y conviven".

De esta manera, ha subrayado que una ciudad "necesita librerías" para formar "ciudadanos críticos y conscientes". A su juicio, la gentrificación es uno de los "grandes problemas" que afrontan hoy las ciudades pues hace casi imposible la subsistencia de comercios tradicionales ya que cada vez "hay menos familias viviendo en el centro". Por ello, ha reclamado "un mayor respaldo institucional" y ha sido rotundo al señalar que si una librería cierra, lo que se pierde es "un espacio de vida con un valor enorme".

'AMULETO': UN PROYECTO FAMILIAR DEDICADO AL CÓMIC

Un caso análogo es el de la librería gaditana Amuleto. Su propietaria, Inmaculada Vinagre, acaba de jubilarse tras 28 años al frente del negocio. "Estoy muy feliz porque se queda en las mejores manos, que son las de mi hijo" ha explicado a Europa Press, al tiempo que ha rememorado los comienzos.

Vinagre ha relatado que Amuleto nació como "un proyecto familiar" impulsado por ella y su hijo, que era "un apasionado del mundo del cómic", al tiempo que ha asegurado que dieron el paso "a ciegas" ya que en Algeciras en aquel momento "no había nada parecido". La librera considera que, a pesar de no contar con experiencia previa, han logrado "consolidarse en el sector" pues en 2017 llegaron a formar parte del jurado del Premio Nacional del Cómic.

Así, ha explicado que, al acercarse su jubilación, su hijo regresó de Escocia con la intención de hacerse cargo de la librería ya que "ha sido siempre su pasión" y querían garantizar su continuidad. En este contexto, ha comentado que recibió un correo electrónico de Cegal informando sobre esta iniciativa dirigida a los socios próximos a retirarse, programa que les ha resultado "fundamental" en el proceso de relevo.

Además de contar con el acompañamiento de personal experto "siempre disponible para cualquier duda", Vinagre ha agregado que el proyecto es totalmente gratuito y no establece plazos cerrados, si no que es el propio librero "quien marca la fecha del traspaso y el ritmo para preparar la documentación necesaria".

La propietaria ha avanzado que su retirada será "solo parcial" pues se jubila del negocio pero no "del mundo del cómic", ya que prepara "la creación de un club de lectura" en el que participarán profesionales de referencia del sector.

A su vez, ha querido destacar la comunidad formada a lo largo de los años, debido a que "organizan actividades" que han favorecido "lazos personales" entre clientes. Así, ha resaltado que han surgido incluso bodas de personas que se han conocido en la librería, y ha visto crecer a niños que ahora "vienen con sus propios hijos".

En paralelo, Vinagre ha explicado que, pese a las dificultades propias del mercado del libro, han logrado mantenerse gracias a "una clientela muy fiel" que busca ese "trato personal" que ofrecen. En su opinión, ese valor diferencial es la "clave" que salva a los pequeños comercios dado que ninguna tecnología lo puede proporcionar y ha concluido que "el papel de la librería como espacio humano donde encontrarse es insustituible".