Dos seísmos de magnitud superior a 2 se dejan sentir en la primera hora de este jueves

Seismos en las últimas horas en Granada y su área metropolitana - IGN

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos seísmos de magnitud mayor a 2 mbLg se han dejado sentir en la mañana de este jueves en Granada y su área metropolitana en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto.

En concreto, y según información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, la tierra ha temblado a las 7,41 horas en un seísmo de magnitud 2,3 con epicentro a un kilómetro de profundidad y epicentro al noreste de Armilla.

Apenas unos minutos más tarde, a las 7,52 horas se ha producido otro seísmo, en este caso superficial, de 2,4 mbLg con epicentro al noroeste de Churriana de la Vega.

El IGN también apunta a un terremoto apenas sentido o débil (intensidad II-III) a las 7,55 horas con epicentro en Armilla a tres kilómetros de profundidad.