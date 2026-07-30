Dos Torres (Córdoba) se convierte desde este viernes en el mayor tablero con el Gran Juego de la Oca de Los Pedroches

Una edición anterior de El Gran Juego de la Oca. - EL GRAN JUEGO DE LA OCA

DOS TORRES (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

Dos Torres (Córdoba) volverá a situarse desde este viernes en el epicentro del verano en el norte de la provincia de Córdoba con la celebración de la XIII edición de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches. Más de un millar de personas entre jugadores, voluntarios, organización, colaboradores y acompañantes participarán en una cita que ha trascendido el ámbito comarcal para convertirse en uno de los eventos de ocio participativo más singulares de España.

Según ha informado la organización en una nota, la edición de 2026 marcará un nuevo hito en la trayectoria del evento al reunir 68 equipos --65 inscritos, dos invitados y un equipo inclusivo--, la cifra más alta desde su creación. Además, el juego estrenará un tablero ampliado hasta las 50 casillas, con un recorrido de 2,5 kilómetros, e incorporará 36 pruebas, tres más que en la pasada edición, reforzando un formato que combina estrategia, habilidad, trabajo en equipo y convivencia.

El creciente atractivo de la iniciativa queda reflejado también en el origen de los participantes. Este año competirán equipos llegados desde una veintena de provincias españolas, además de numerosos municipios de la provincia de Córdoba y del conjunto de Andalucía, consolidando a Dos Torres como punto de encuentro para jugadores de muy diversos lugares del país y proyectando el nombre de Los Pedroches mucho más allá de sus fronteras.

La programación arrancará este viernes con el acto inaugural, mientras que el sábado, 1 de agosto, se desarrollará íntegramente la competición, transformando el casco urbano del municipio en un gran tablero al aire libre en el que cientos de personas recorrerán las calles superando pruebas repartidas por diferentes enclaves de la localidad.

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha destacado que "el Gran Juego de la Oca es mucho más que una actividad de verano; es un proyecto que define la capacidad de un pueblo para unirse en torno a una idea común. Durante este fin de semana recibimos a visitantes de numerosos puntos de España que descubren nuestro patrimonio, nuestra hospitalidad y la forma en la que entendemos la participación ciudadana. Esa es la mejor carta de presentación que puede tener un municipio como Dos Torres".

Torres ha subrayado, además, que la cita supone "un importante impulso para la economía local, especialmente para la hostelería, el comercio y los servicios, al tiempo que proyecta una imagen moderna, dinámica y participativa de nuestro pueblo y de toda la comarca de Los Pedroches".

Por su parte, el presidente de la Asociación del Juego de la Oca de Dos Torres, Dionisio Cuenca, ha asegurado que la organización afronta esta edición "con la satisfacción de comprobar que un proyecto nacido de la ilusión de un grupo de vecinos se ha convertido en una referencia nacional". "Llegar a reunir equipos de una veintena de provincias demuestra que la Oca ha sabido crecer sin perder su esencia".

El objetivo, ha destacado, "sigue siendo el mismo que hace trece años: que quienes vienen a Dos Torres vivan una experiencia diferente y quieran regresar". Cuenca ha remarcado, igualmente, el trabajo desarrollado durante los últimos meses por el equipo organizador y el voluntariado. "Cuando empieza el juego solo se ven unas horas de competición, pero detrás hay meses de planificación y el esfuerzo desinteresado de decenas de personas. Ese compromiso colectivo es el verdadero motor de este proyecto y lo que hace posible que cada edición sea mejor que la anterior", ha dicho.

Entre las principales novedades de este año destaca la ampliación del tablero hasta las 50 casillas, el incremento del número de pruebas hasta las 36 y un nuevo sistema de avituallamiento, mediante el cual cada equipo recibirá un lote de productos agroalimentarios de Los Pedroches para consumir durante el recorrido, reforzando así la promoción de la gastronomía de la comarca.

Asimismo, la organización rendirá homenaje a Juanlu Dorado, cuya imagen estará presente en las camisetas oficiales de participantes y voluntarios como reconocimiento a su contribución al crecimiento y consolidación del evento.

Trece años después de su nacimiento, El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario estival andaluz y en un ejemplo de cómo una iniciativa impulsada desde el medio rural puede generar un importante impacto social, turístico y económico, convirtiendo durante un fin de semana a Dos Torres en el mayor tablero de juego al aire libre de Andalucía.