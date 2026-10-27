Dos trabajadores heridos tras caer desde un andamio en la calle Arabial de Granada capital

Archivo - Imagen de archivo de una UVI móvil del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han resultado heridos con contusiones este martes en la calle Arabial de Granada capital tras caer desde una altura aproximada de tres metros cuando estaban en un andamio.

El teléfono 112 de la Consejería de Emergencias ha recibido en torno a las 12,00 horas el aviso que indicaba que los dos operarios habían sufrido una caída en altura en la referida calle, por lo que se movilizó a sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

Este último cuerpo confirmó al 112 que los dos hombres habían sufrido contusiones como consecuencia de la caída. La UVI móvil del 061 desplazada al lugar trasladó a los hombres al Hospital de Neurotraumatología.

Como es protocolario en este tipo de emergencias, el 112 también dio parte de lo sucedido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.