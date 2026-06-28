Duplicarán las protecciones que cubren los obstáculos en las pistas de esquí de Sierra Nevada

Archivo - Pistas de Sierra Nevada. - CETURSA - Archivo

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cetursa, la empresa pública que gestiona la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada en Granada, ha sacado a licitación la adquisición de las protecciones que cubren los obstáculos en las pistas de esquí de la estación con la intención de duplicar las actuales. El importe de licitación es de 87.120 euros (con IVA).

Así se desprende del pliego de prescripciones técnicas para esta licitación consultado por Europa Press y por el que se pretende adquirir 300 unidades de protección rectangulares y 200 unidades de protección cilíndricas. Con ellas se pretende cubrir las nuevas necesidades y reponer las unidades perdidas, así como la renovación de gran parte de las mismas.

El documento indica que las protecciones existentes actualmente en la estación de esquí se han ido deteriorando con el paso de los años. Además, las ampliaciones sucesivas de la oferta de pistas y actividades en Sierra Neada, junto con el aumento de los obstáculos artificiales, así como el aumento de precipitaciones, "han aumentado las necesidades de duplicar gran parte de las protecciones utilizadas".